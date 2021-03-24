В Чите тигрица родила двоих котят

Артистка Хонда цирка-шапито «Звездный» вынашивала малышей 105 дней



Тигрица Хонда из цирка-шапито «Звездный», приехавшего в Читу в марте нынешнего года, родила двоих котят. Животные родились 22 марта, их уже осмотрел читинский ветеринар, сообщает официальный краевой портал.



«Хонда ходила 105 дней, в среднем тигрицы вынашивают плод от 100 до 150 дней. Если зима холодная, то могут даже дольше. Родились котята весом 1,4 и 1,2 килограмма – мальчик и девочка. Имена им еще не выбирали. Едят они каждые час 40 минут. В первые сутки 12 раз покушали», - рассказал артист цирка Дмитрий Ким.



Пока что котята ничего не слышат и не видят, глаза и уши откроются примерно через неделю.



«К нам уже приезжал ветврач, осматривал их, за что ему большое спасибо. Опыт в уходе за тиграми у нас достаточно большой, супруга тоже ветврач, поэтому пока справляемся. Заказали специальные молочные смеси, кормим и наблюдаем за малышами», - отметил артист.



Фото: цирк-шапито «Звездный»

