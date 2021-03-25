Алексей Цыденов: «Как бы ни было тяжело, вы справились!»

Глава Бурятии поблагодарил и наградил медиков за борьбу с коронавирусом





Итоговая совместная коллегия минздрава Бурятии и республиканского управления Роспотребнадзора состоялась сегодня в Улан-Удэ в годовщину появления в регионе новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ровно год назад, 25 марта, в Бурятии зарегистрирован первый пациент с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии Алексей Цыденов наградил передовиков отрасли и поблагодарил медиков за работу в сложных условиях распространения новой коронавирусной инфекции, подчеркнув, что, несмотря на сложные условия, отрасли удалось улучшить основные показатели.



Проведена работа по мобилизации всех медицинских организаций. Перепрофилировано почти три тысячи ковидных коек, организована работа семи ПЦР–лабораторий, создано семь амбулаторных центров. На реализацию мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции направлено около 3 миллирадов рублей, в т.ч. из республиканского бюджета почти 910 миллионов рублей.



«Если сравнивать с другими регионами России, то по главному показателю, по общему уровню смертности, Бурятия имеет показатели, поставившие республику в число лучших регионов. Также прошлый год отметился тем, что в республике достигнут исторический минимум по младенческой смертности. В рамках реализации национального проекта в прошлом году было построено 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов, четыре новые амбулатории, 37 мобильных медицинских комплексов приобретено. Продолжается строительство крупных объектов: онкодиспансера, центра ядерной медицины. С этого года мы получили возможность заниматься трансплантацией органов. С начала года стартовала программа президента по модернизации первичного звена здравоохранения. То есть, система работает, система развивается – и, более того, эти показатели удалось достигнуть в сложнейших условиях пандемии. Год стал серьезным испытанием для вас. Как бы ни было тяжело, вы справились, - обратился к медицинским работникам Алексей Цыденов.



За особые заслуги в борьбе с коронавирусом 19 медицинских работников удостоены федеральных наград. Главой Бурятии учреждена республиканская государственная награда – медаль «По зову долга и сердца», которой удостоились 77 медицинских работников. На итоговой коллегии звания и награды получили 84 работника учреждений здравоохранения.



«Особую благодарность хочу выразить всем медицинским организациям и их работникам, всем - от младшего медицинского персонала до главного врача - за профессионализм, оперативность решений и командную работу. Но нам рано расслабляться. Перед нами стоят задачи по оперативному развертыванию сил и средств при ухудшении эпидситуации, постковидной реабилитации, а также массовой вакцинации населения», - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Медицинские работники также определили стратегические задачи, которые стоят перед республиканским здравоохранением в 2021 году. В первую очередь, это достижение нормативных показателей, установленных нацпроектами «Здравоохранение», «Демография», и программой модернизации первичного звена здравоохранения.



Фото: egov-buryatia.ru

