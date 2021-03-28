Глава Бурятии: «Просто без слов!»

Президент Путин выделил на очистные сооружения республики 14 миллиардов рублей



Этой грандиозной новостью, не сдерживая эмоций и волнения, поделился сегодня Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей страничке в Инстаграм.



«Владимир Владимирович Путин на страже Байкала!!! Президент 24 марта 2021 года поручил Правительству РФ (Пр-454) выделить Бурятии 14 млрд. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ на строительство и реконструкцию 21 ДВАДЦАТИ ОДНИХ очистных сооружений!!!» - написал Алексей Цыденов.



Далее он сообщил: «До 2024 года мы должны построить (реконструировать) очистные сооружения, соответствующие всем современным требованиям и обеспечивающим полную очистку стоков, в итоге попадающих в Байкал, в том числе: Улан-Удэ, Северобайкальск, Выдрино, Янчукан, Гусиное Озеро, Ангоя, Кичера, Усть-Баргузин, Баргузин, Наушки, Селенгинск, Танхой, Тапхар, Исток, Иволгинск, Сухая, Бичура, Татаурово, Таловка, Новый Уоян, Каменск».



Глав Бурятии в заключении написал: «Просто без слов! Наша задача теперь не подвести Президента - отработать всё с Правительством России и сделать все очистные в срок и качественно! Сохраним уникальную чистоту Байкала!!!»



Фото соцсетей Алексея Цыденова



