В Улан-Удэ обсудили вопросы профилактики ДТП на железнодорожных переездах

В 2021 году будут обновлены 13 переездов, расположенных в границах Улан-Удэнского региона ВСЖД



Заседание территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах состоялось в Улан-Удэ . Железнодорожники, представители ГИБДД и региональных властей обсудили причины возникновения ДТП на переездах, а также вопросы взаимодействия и профилактики безопасности, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Как отмечалось в ходе заседания, с начала 2021 года в границах Восточно-Сибирской железной дороги произошло три ДТП на переездах. Все столкновения случились по вине водителей автомобилей, которые вопреки требованиям безопасности пытались пересечь пути перед приближающимся поездом.



Для снижения тревожной статистики железнодорожники ведут комплексную работу, в которую входят регулярные профилактические акции с водителями, а также техническое обслуживание и модернизация переездов. Так, в 2021 году в рамках капитального и текущего ремонта будет обновлено 13 переездов, расположенных в границах Улан-Удэнского региона ВСЖД.



Однако, единственным решением, гарантирующим высокий уровень безопасности, является ликвидация мест пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне, то есть закрытие переездов и строительство путепроводов или альтернативных дорог. На Восточно-Сибирской железной дороге поиск оптимальных вариантов сокращения числа потенциально опасных и маловостребованных переездов ведется совместно с региональными и муниципальными властями. При этом все решения о закрытии принимаются с учетом мнения населения и объективной потребности в работе переезда.



Участники заседания также обсудили вопросы содержания автомобильных дорог, прилегающих к железнодорожным переездам, что является немаловажным фактором безопасного пересечения стальной магистрали. Кроме этого стороны рассмотрели опыт внедрения на ВСЖД систем видеофиксации нарушений на переездах. Видеокамеры, как показывает практика, хорошо дисциплинируют водителей, предостерегая от проезда на запрещающий сигнал.



Восточно-Сибирская железная дорога в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств.



Фото: ВСЖД

