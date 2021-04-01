Улан-Удэ ждет масштабный ремонт дорог





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем отчете о результатах работы за 2020 год и планах на будущее отметил важность развития дорожной инфраструктуры. Он отметил, что в текущем году в городе отремонтируют 25 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На обновление асфальта выделено также, как и в 2020 – 700 млн рублей. На данный момент уже проведены торги, определены подрядные организации. Всего будут работать 11 подрядчиков.

На сэкономленные на торгах деньги – а это 107 млн рублей - в Улан-Удэ отремонтируют одну из крупнейших транспортных артерий города – улицу Бабушкина. Летом 2021 года там сделают новый асфальт в обоих направлениях, участок включает также Удинский мост. Стоимость дорожных работ оценили в 57,8 млн рублей.

Также этим летом планируется закончить ремонт по улицам Акмолиснкая - Сотниковская (пос.Вагжанова) протяженностью 1,1 км. Ремонт ждет также небольшие участки улиц Выборгской и Хахалова.

12 млн рублей планируют потратить на благоустройство улицы Дорожная - возле остановки «Бурятгаз» поставят светофор и сделают дополнительную полосу движения, положат тротуары.

Также сэкономленные средства направят на участки по ул. Каландаришвили – Шмидта - на этот участок выделяется 3,9 млн рублей, ул. Борсоева, дома 77 и 73 - там установят светофор, ремонт этого объекта обойдется в 4,4 млн рублей.

- В этом году в контракты включена ответственность подрядчиков за своевременность выполнения работ. В случае отклонения от утвержденного графика, город вправе расторгнуть контракт. Это должно стать хорошей мотивацией для подрядчиков выполнять принятые на себя обязательства, - отметил в своем выступлении Игорь Шутенков.

Что касается ямочного ремонта, с этого года он будет в ведении администрации города, а именно комитета городского хозяйства. Это позволит ремонтировать дороги быстрее и качественнее.

– Без торгов, подрядчиков, планируется отремонтировать в два раза больше ям, чем в предыдущие годы. Сегодня наша задача - отладить сервисный цикл обслуживания дорог, когда уборка, подсыпка и «ямочный ремонт» сосредоточены в одной организации. Результатом должны стать своевременность и повышение качества ремонтных работ, - подчеркнул мэр.

Что касается минувшего года, напомним, в 2020 отремонтировали более 30 км. дорог на 700 млн. рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Теперь 67% дорожного покрытия в городе соответствуют всем требованиям. Под масштабный ремонт попали основные магистрали города. Все работы проводились под жестким контролем экспертов, общественности и депутатов городского совета.





Фото: администрация г. Улан-Удэ