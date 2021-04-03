История «Заповедного спецназа» из Бурятии стала основой для многосерийного боевика

Вот уже неделю вся страна наблюдает за приключениями государственных инспекторов «Байкальского национального парка»

Главный герой фильма спецназовец Юрий Тарханов вместе со своей командой единомышленников устроил настоящую войну браконьерам, промышляющим омулем. Заговоры и предательство, коррупция и самоотверженная работа с риском для жизни, романтическая любовь и ненависть врагов - за всеми перипетиями службы инспекторов следят миллионы зрителей. И не все знают, что в основу фильма легли реальные люди и события, происходившие в Бурятии.Главный герой фильма Юрий Тарханов «списан» с Артура Мурзаханова. А опергруппа «Баргузин», работавшая в Бурятии, стала прототипом «киношных» государственных инспекторов «Рысь».Речь идет об Артуре Мурзаханове – бывшем главе заповедного спецназа из прославленной команды борцов с браконьерами. В 2015 году директор Баргузинского заповедника Михаил Овдин пригласил его в Бурятию для создания оперативной группы государственных инспекторов для борьбы с браконьерством. Они изъяли более 100 километров браконьерских сетей и участвовали в задержании сотни злоумышленников. По статистике, за три года работы опергруппы «Баргузин», более известной как «Заповедный спецназ», браконьерство на территории ФГБУ «Заповедное Подлеморье» полностью искоренили.Идея снять сериал об отважных защитниках природы возникла у телевизионщиков в 2018 году, съемки начались в 2019-м. Действие картины разворачивается в Байкальском национальном парке, где заповедный спецназ Юрия Тарханова борется с врагом на суше и в воде. Байкальского национального парка в России нет, это вымышленное название. Точно так же как и нельзя назвать фильм документальным. Несмотря на то, что создатели фильма во многом опирались на рассказы инспекторов «Заповедного спецназа».К слову, сейчас командир звездной команды Артур Мурзаханов по-прежнему на страже природы, но уже на должности помощника директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».- Когда мы уже работали в Москве, на меня вышел известный сценарист. Он узнал о нас через СМИ. Был заказ кинокомпании «Амедиа» от НТВ снять фильм про борьбу с браконьерами, рыбинспекцию. Он зашел в интернет и, узнав про нас, обрадовался – мол, вот уже готовый сценарий и герои. Потом, когда узнали, что я в Москве, предложили встретиться. Сначала со мной одним, затем вместе с ребятами. Нас пытали: «расскажите про то, расскажите про это». Мы рассказывали, они записывали, - рассказывает Артур Мурзаханов.Однако истории и герои не были списаны прямо буквально. В фильме много вымышленных событий, а некоторые герои и вовсе кардинально поменялись местами. В связи с чем далеко не все прототипы героев были рады лицезреть «себя» в сериале.Кстати, если первоначально создатели фильма планировали сделать заповедных бойцов из Бурятии консультантами на съемках, то потом от этой идеи отказались. Поэтому для Артура, как и для прочих участников реальных событий, происходящих в Бурятии, стало сюрпризом то, что они увидели на экране.- Нас изначально предупредили, что фильм не планируется делать документальным, это будет художественный телесериал. Там есть свой сюжет, много экшен-сцен, стрельбы, любовные интриги, словом, все, что любят и требуют зрители. Моего сына «превратили» в хиппи с дредами, хотя Ян учился на факультете военной разведки и это вовсе не его типаж. Кстати, этот «киношный» длинноволосый парень – его звали Александр – действительно реальный человек, он также стал членом нашей команды и показал себя отличным инспектором. Директора заповедника, кому принадлежит сама идея создать такую группу, в кино «сделали» женщиной. Зама по охране, с которым мы по сей день дружим и он помогал нам во всем с первых дней, показали инспектором негодяем. Получилось, что те главные люди, с кем мы делали общее дело, какие-то отрицательные получились. От этого и у них, и у меня на душе осадочек остался. Хотя понятно, что все это художественный вымысел сценаристов и неправда, - замечает Артур.Зато вполне узнаваемы и реалистично изображены сам главный герой, браконьеры и… полицейские. К слову, последние в фильме играют роли далеко не положительных персонажей. Коррупция и пособничество преступникам в сериале – одна из главных тем. Конечно, и этот факт также обидел бурятскую полицию. Однако, как выражается сам Артур, «из песни слов не выкинешь». И тут уже дело не в фантазиях сценаристов.- Полиция обижается, мне говорят. Но из песни слов не выкинешь. Пока в район не пришел новый начальник полиции, у нас ситуация примерно такая и была, как в фильме показано. Допустим, из 30 уголовных дел дошло до логического завершения штуки три - четыре. И это вовсе не из-за того, что мы неграмотно работали. Меня всегда возмущало отношение полиции к нам и к браконьерам. Один пример. После ночного рейда мы стоим замерзшие, мокрые, нас колотит. Тут подъезжают полицейские и, обращаясь к браконьеру, говорят: «Санек, иди, я тебя чайком горячим угощу», - вспоминает Артур.А вот кому настоящий «Заповедный спецназ» действительно благодарен, это прокуратуре и Следкому Бурятии.- Мы благодарны работникам прокуратуры, Следственного комитета. Они всегда нам говорили: «Все должно быть по букве закона. Ни шагу влево, ни шагу вправо». Мы и работали именно так. И была поддержка мощнейшая. Также отлично мы сработались и с транспортной полицией, ОМОНом, - говорит Артур.Конечно, три года работы в «Подлеморье» стали для инспекторов чрезвычайно насыщенными. Как по числу задержаний, так и по опасным для жизни ситуациям. Тем не менее такого количества стрельбы и взрывов, как в фильме, конечно, в Баргузинском районе не было. Но, повторим, создатели фильма и не претендовали на документальную реалистичность.- Что говорят сами инспекторы о фильме? Разное. Кто-то отзывается, что классно, здорово. Другие – много неправды. Столько стрельбы, конечно, у нас не было, мы же не ковбойский отряд. И если бы наши государственные инспекторы так обращались с оружием, то сейчас бы сидели за решеткой. Но нас с самого начала предупреждали, что это будет фильм для массового зрителя. Но тут главное не в ляпах или реалистичности, а в том, что впервые в истории государственных инспекторов сняли в главных ролях. Это большое дело. За что мы очень благодарны кинокомпании «Амедиа» и НТВ, - считает Артур Мурзаханов.По его словам, такие фильмы идут на пользу не только массовому зрителю, но и помогают самой службе госинспекторов.- Буквально вчера коллега мне рассказал, что посмотрел фильм и на следующий день произвел хорошее задержание браконьеров. Я буду рад, если этот фильм поможет нашим коллегам действовать смелее, не бояться.Есть надежда и на то, что такие фильмы вдохновят потенциальных будущих инспекторов.- Я помню, что где-то в 80-е годы вышел фильм «В зоне особого внимания» - про военных, десантуру. После чего в военные училища потянулись толпы абитуриентов. Я сам под впечатлением от этого фильма пошел в военные. Мне бы тоже хотелось, чтобы фильм получился таким, чтобы наши ряды захотели пополнить парни и девушки. Дай бог, чтобы к концу сериала такая вдохновляющая идеология в фильме появилась.Артур Мурзаханов признается, при просмотре фильма у него не раз «екало сердце», то и дело накрывали воспоминания.- Я сейчас, когда смотрю фильм, спрашиваю себя – смог ли еще раз вот так поработать? Наверное, не смог. Теперь, осознавая с высоты всю эту «кухню», сложно, например, отправлять своих ребят на задание. Мы уходили в каждый рейд и не знали – вернемся или нет. И это вовсе не громкие слова. Сейчас я больше осознаю, как было страшно ребятам. Да и мне было страшно в какие-то моменты. Только дурак ничего не боится. Но больше всего страшно за ребят. И, самое интересное, боялся за браконьеров – нужно было постараться, чтобы их не утопить, не наехать на них, сделать все по закону.Интересно, что даже с некоторыми браконьерами, которых Артур когда-то задерживал, он сейчас дружит. Более того, бывшие ярые правонарушители, впечатлившись работой «Заповедного спецназа», превратились в защитников природы.- Даже с теми браконьерами, кого ловил, я сейчас в очень хороших отношениях. Мы переписываемся в соцсетях, общаемся. Многие из них работают в национальном парке. Кто-то инспекторами, кто-то в других службах нацпарка. Довольно многие из браконьеров перешли на эту службу.Греет душу и то, что теперь Бурятия навсегда стала для Артура вторым домом.- Я уехал из Бурятии первым, а потом ребята, когда уезжали, мне рассказывали, что местные жители плакали. Говорили им: «Куда вы уезжаете, зачем нас оставляете». Я был в шоке, особенно вспоминая, что нам приходилось пережить в самом начале своего пути. Когда были проблемы не только со стороны браконьеров, но и населения. А теперь люди вот так нас провожают. Это трогает. Сейчас Бурятия для меня – мой второй дом, и я всегда приезжаю туда как домой…Василиса Шишкина, «Номер один»