Сексуальные фантазии: приправа для пресной интимной жизни или извращение?

О сексе фантазирует большинство взрослых людей
Часть из них стыдятся своих тайных образов и потому не говорят партнерам о своих пикантных желаниях. Некоторые подозревают, что сексуальные фантазии - это ненормально, и боятся, что их не поймут и осудят. Сексологи уверяют – озвучивать здоровые сексуальные фантазии в паре не только можно, но и нужно. В противном случае вы никогда не поймете, что нравится партнеру, и сами не получите полного удовольствия. Как устроены сексуальные фантазии и как к ним относиться, расскажет психолог-сексолог Оксана Огнева.
Нормально или ненормально?
- Оксана Александровна, давайте поговорим сегодня о сексуальных фантазиях. Многие не могут разобраться: пикантные мечты – это нормально или уже патология?
- «Сексуальная фантазия – это хорошая приправа к супу», - говорит Евгений Кульгавчук, президент Межрегиональной общественной организации «Профессиональное объединение врачей сексологов». Она стимулирует к тому, чтобы интимные отношения в паре стали полноценными, чтобы был тот самый огонек, позволяющий получать друг от друга удовольствие.
Сексуальные фантазии – это воображаемые сцены, мысли или целые истории, возникающие в голове человека в результате полового возбуждения, полового акта и мастурбации. К фантазиям прибегают как мужчины, так и женщины, однако между мужскими и женскими сексуальными фантазиями есть принципиальная разница. Представители сильного пола – визуалы, они любят воображать картинками. Дамы фантазируют сюжетами, в фантазиях их интересуют эмоции и обстоятельства. Например, она надела такое-то платье и отправилась туда-то, где с ней случилось приключение сексуального плана. Поэтому для мужчин существует специализированный журнал Playboy, а женщины любят погружаться в многочисленные любовные романы и сериалы.
Сексуальные фантазии могут носить различный характер – стимулирующий, компенсирующий, нездоровый и навязчивый. Если мы говорим о стимулирующем характере, то на первых фазах копулятивного цикла (желания и возбуждения) сексуальная фантазия играет решающую роль. Если человек абсолютно лишен сексуальных фантазий, то можно говорить, что качество его сексуальной жизни, удовлетворения, оргазма сильно страдает. Особенно когда речь идет о женщинах, у которых сексуальные фантазии являются определяющими в получении пика удовлетворения, у мужчин физиология оргазма попроще, чем у женщин.
Фантазии могут носить компенсирующий характер. Например, человек всю жизнь живет с одной женой, но при этом воображает себя хозяином гарема. Он прекрасный семьянин, муж и отец, ведет абсолютно одобряемый образ жизни. Если его фантазии не нарушают ничьих сексуальных прав, почему бы и не пофантазировать?
Сексуальные фантазии могут носить нездоровый характер. Что это значит? Мужчины и женщины часто пугаются своих фантазий и обращаются к сексологу с запросом – нормальный ли я? Здесь очень важно вовремя оказать человеку помощь, определить, насколько его фантазии патологичны. Часто люди думают, что их фантазии ненормальны, хотя они являются абсолютно нормальными людьми.
Некоторые фантазии относятся к Международной квалификации болезней (МКБ-10) разделу F 65 (расстройства сексуального предпочтения), где, например, присутствует фетишизм. Допустим, мужчину заводят чулочки на женщине, если этого фактора нет, то у него появляется беспокойство. Ему может помочь специалист, который разъяснит, что с ним происходит, и тогда человек, возможно, справится со страхом и беспокойством.
У женщин распространена сексуальная фантазия садомазохического характера. Часто дама представляет мягкую форму насилия над ней. Такая фантазия свойственна женщине с пуританским, репрессивным половым воспитанием и сдержанной сексуальностью. Природа диктует ей желание, но она не может примириться с собственной сексуальностью в силу воспитания, и ее накрывает фантазия, будто мужчина как бы берет ее силой, а она, скромная девушка, сопротивляется этому, после чего между ними случается жаркая страсть. Так в сексуальной фантазии психика находит выход и разрядку.
У сексфантазий может быть навязчивый характер. В прошлый раз мы с вами разговаривали об извращениях и о навязчиво повторяющихся фантазиях. Если сексуальная фантазия реализуемая прямо или мастурбаторно в течение полугода, полностью вытесняет все остальные формы сексуальной активности, причиняет человеку страдания, способствует ухудшению социального, профессионального и семейного функционирования, а также если его сексуальные действия неуправляемы или малоуправляемы, то можно говорить о патологии.
Ролевые игры – способ отыграть сильные эмоции
- Расскажите, какие сексуальные фантазии наиболее популярны?
- Одна из самых распространенных связана с заменой партнера. В литературе описывается такой случай. Женщина испытывала чувство вины из-за того, что после многих лет брака с супругом, которого она очень любит, в ее сексуальных фантазиях появился другой мужчина. Возник внутриличностный конфликт, с которым она обратилась к специалисту.
Сексолог объяснил женщине, что ничего страшного в этой фантазии нет. Во время работы с клиентом выяснилось, что ее фантазия связана не с другим мужчиной как таковым, а с тем, что он делал в мечтах женщины. В итоге удалось адаптировать фантазию – сделать то, чего ей не хватает в интимной жизни с супругом.
Определенный процент людей фантазирует на тему секса втроем. Не менее популярны сексуальные мечты об интиме с партнером определенной профессии - медсестрой, горничной, полицейским.
- Как родились эти образы, откуда они?
- Это интересная, глубокая тема. Многое идет из детства, однако, конечно, все очень индивидуально. Глубокие эмоциональные переживания, прочувствованные в детском возрасте, проживаются во взрослой жизни через сексуальность, они так же волнительны и сильны. Конечно, все это прорабатывается бессознательно. Ролевые игры - это экологичный способ отыграть детские страхи.
Глубокие эмоциональные переживания позитивной направленности также могут лечь в основу сексуальных фантазий – вспомните образ пожарного, которого в детстве никто не боится, наоборот, им восхищаются. Или возьмем для примера образ учительницы. Почему она возбуждает некоторых мужчин? В период полового созревания, в пубертате, когда закладывались первые сексуальные сценарии, в опыте молодого человека, возможно, была учительница, которая будила его воображение. Естественно, подросток не мог позволить себе близких отношений с ней ни при каких условиях, но на протяжении жизни эта фантазия сохранялась. Когда он стал взрослым человеком со зрелой сексуальностью, у него появилась возможность проиграть эту фантазию в жизни.
Диапазон приемлемости
- Воплотить фантазии в жизнь не всегда возможно, так как не все пары готовы на эксперименты.
- Сексуальные фантазии – это мечты, их реализация стоит последним пунктом в сексуальной деятельности, то есть совершенно необязательно воплощать их в жизнь. Здесь нужно отметить важный момент - диапазон приемлемости. Он, безусловно, должен совпадать у обоих партнеров.
В любом обществе есть множество религиозных и светских законов, у каждого из нас свой собственный диапазон приемлемости, который ему диктует среда, воспитание, общество. Отчасти от этого зависит и какие у человека фантазии.
Несовпадение диапазонов приемлемости не только препятствует сексуальной гармонии, но может разрушить и саму пару. Профессор Лев Щеглов в книге «Записки сексолога» приводит хороший пример. На прием к специалисту перед подачей документов на развод пришла молодая пара. Жена воспитывалась в строгой пуританской семье и вышла замуж девственницей, муж до брака имел сексуальный опыт. Будущая жена привлекла его тем, что, в отличие от многих сверстниц, была стеснительной, придерживалась определенных принципов в сфере секса.
Оба считали, что к разводу их привела неудавшаяся сексуальная жизнь. Из слов мужа выходило, что каждый половой акт у них происходил подобно изнасилованию: жена предварительно требовала запереть все двери, погасить свет, далее сопротивлялась при раздевании и т. п. По мнению мужа, она была абсолютно равнодушна к сексу. Со слов жены выяснилось, что подобный стиль поведения для нее соответствовал ее собственным понятиям о приличии в интимной сфере. Более открытые действия она воспринимала как безнравственные и развратные. Именно поэтому все время прикрывалась во время попыток мужа приласкать ее. Оказалось, что ей стоило больших усилий изображать из себя фригидную женщину, так как она практически всегда испытывала оргазм. Его проявления она скрывала всеми силами из соображений «нравственности».
Есть ли у этой пары препятствия для гармоничной сексуальной жизни, кроме несовпадения диапазонов приемлемости? Никаких. Тут следует отметить, что, выступая за широкий диапазон приемлемости, в паре всегда сначала требуется соблюдать права человека с узким диапазоном, который нужно расширять постепенно и осознанно. Более открытому партнеру в этом случае следует понимать: такой диапазон формировался в течение не одного года и под воздействием разных влияний. И его расширение – задача не одного дня. Впрочем, если желание достичь гармонии испытывают оба партнера, это вполне реально.
Не молчите – говорите
Хорошо, что эта молодая пара нашла своего специалиста, они разобрались в ситуации и поняли друг друга. А сколько пар разрушается из-за того, что люди сталкиваются с подобными проблемами? Представьте, в каком напряжении жена находилась эти годы?
Коммуникации – это самое первое, что должно быть между партнерами. Там, где между партнерами озвучиваются все сексуальные фантазии, речь необязательно идет о реализации, но они хотя бы проговариваются, партнер знает об этих фантазиях. Это говорит о степени благополучия во взаимоотношениях пары.
Возьмем сексуальную фантазию о сексе в общественном месте. Реализовать ее фактически – это значит нарушить социальные нормы и благополучие людей, но пара может договориться, как реализовать ее наиболее безопасным образом, чтобы никому не мешать. Попытка реализации позволяет понять, соответствует ли фантазия ожиданиям, стоит ли ее выносить за рамки фантазии.
Если фантазии никак не реализуются, но беспокоят человека, то оставаться с этим один на один нельзя. Есть специалисты, которые могут вам помочь. Если вам страшно рассказать о своих фантазиях партнеру, то можно обратиться за помощью к психологу-сексологу.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один»
Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru
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