Родители Адисы обратились к главе Бурятии

Алексея Цыденова просят вывести сбор средств на федеральный уровень





В соцсетях родители тяжелобольной девочки Адисы опубликовали видеообращение к главе Бурятии. В нем Арсалан и Дарима Гармаевы просят Алексея Цыденова помочь со сбором средств для их дочери.

«29 января нашей дочери Адисе был поставлен смертельный диагноз - спинально-мышечная атрофия 1 типа. Помочь нашей дочери может только одно лекарство - Золгенсма стоимостью 160 млн. рублей. Дети с таким диагнозом не доживают до двух лет. Адисе сейчас четыре месяца. Большую часть ее жизни мы ведем борьбу с болезнью - 30 января был открыт сбор средств, за это время проведены различные акции, флэш-мобы, ярмарки, в Агинске и Баяндае были организованы концерты, направленные на сбор денег для покупки лекарства», - рассказывают родители.Они отмечают, что с помощью неравнодушных людей собрана уже рекордная для Бурятии сумма - почти 39 млн рублей. Однако, по мнению Гармаевых, собрать 160 миллионов силами одной республики очень сложно.«Именно поэтому мы решили обратиться к вам как к человеку, который за небольшой срок работы на посту главы республики, сделал очень много для нашего региона. Мы верим, что ваш авторитет может сыграть решающую роль в движении сбора денег. Мы уверены, что наш глава обладает такими же крепкими связями, как и главы Республики Осетия и города Екатеринбург, которым удалось найти меценатов и спасти детей с таким же диагнозом от смерти. Мы просим Вас перевести наш сбор на федеральный уровень. Туда, где сумма 130 миллионов рублей не кажется космически не досягаемой. Мы просим вас дать нашей дочери шанс и привлечь людей, которые могут реально помочь нам в сборе. Мы уверены, что вы не пройдете мимо нашей беды, ведь вы неодрократно доказывали, что работа на благо ближнего - для вас не просто слова, а жизненная позиция», - просят родители Адисы.Также Гармаевы обратились к главе с просьбой оказать содействие в проведении благотворительного вечера с участием депутатов Хурала и представителей муниципальной и региональной власти.«Алексей Самбуевич! Пожалуйста, помогите нам сохранить жизнь нашей дочери! Мы верим, что вы можете нам помочь и надеемся на вас!», - завершают Гармаевы свое обращение к главе Бурятии.