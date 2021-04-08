Зоозащитники возмутились «концлагерными» условиями содержания отловленных собак

По их словам, качество выполнения госконтрактов по отлову животных «никакое»





За первый квартал 2021 года в Бурятии зарегистрирован 471 случай нападений бродячих собак на людей. Эти данные привёл на круглом столе в Народном Хурале, начальник Управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев. По его словам, это число несколько снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако проблема ещё далека до решения. Как отметил руководитель ветеринарной службы, сегодня в 11 районах республики проведены тендеры на отлов животных.

Однако, по словам зоозащитницы Натальи Филлиповой, тех собаки, которые после стерилизации и вакцинации были выпущены на волю (согласно федеральному законодательству), далее находили мертвыми на улицах.- Они берут деньги за содержание животных, но потом выпускаются больными и истощёнными, - сообщила она. - Этих собак с красными бирками - истощенных, больных аденовирусным вольерным кашлем - мы постоянно регистрируем.При этом зоозащитницу возмутило, что у одной из выпущенных собак в результате плохой операции по стерилизации хирургические нитки «болтались как шнурки».- Качество выполнения госконтрактов по отлову и содержанию собак никакое, у них нет ни еды, ни воды. Собаки выпускаются в истощённом виде и умирают, - заявила Наталья Филлипова.Как отметил депутат Игорь Бобков, «с подобным живодёрством пора заканчивать».- Возле супермаркетов я регулярно наблюдаю таких лежащих истощенных собак с красными бирками. Необходимо увеличить финансирование на строительство нормальных приютов для таких собак, - отметил он.Фото: «Номер один»