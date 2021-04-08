В Улан-Удэ отремонтируют дорогу к Этнографическому музею

Работы пройдут на отрезке от рынка «Тумэр Морин» до отворота к Центру восточной медицины







В Улан-Удэ в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок от улицы Ботанической до 13-го километра в микрорайоне Верхняя Березовка протяженностью 5,6 километра. Дорога ведет к популярному одному из крупнейших музеев под открытым небом в России - Этнографическому музею народов Забайкалья, в минтрансе республики.



Этнографический музей единственный в Бурятии музей под открытым небом паркового типа. Здесь размещены шесть экспозиционных комплексов, где представлена традиционная культура и быт народов, издавна населяющих Забайкалье: эвенков, сойотов, забайкальских и предбайкальских бурят, русских старожилов, казаков, старообрядцев, а также археологический комплекс, где экспонируются уникальные археологические памятники: жилище хунну, шатровые и плиточные могилы, курганные захоронения – херексуры и др.



Работы пройдут на отрезке от рынка «Тумэр Морин» до отворота к Центру восточной медицины. Специалисты покроют проезжую часть двухслойным асфальтом, проведут монтаж бортовых камней, обустроят тротуары и устроят велодорожку. В целях повышения уровня безопасности здесь установят предупредительные знаки и нанесут разметку из термопластика.



Ремонт выполнит подрядная организация «Доринвест». Работы на объекте планируют завершить до 1 октября.



Всего в этом году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта планируют привести в нормативное состояние 25 участков дорог общей протяженностью 30 километров.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

