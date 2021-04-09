В Улан-Удэ косуля перешла дорогу по пешеходному переходу

Горожанин запечатлел «законопослушное» животное на видеорегистратор
Сегодня в микрорайоне Восточный автолюбитель встретил дикую косулю прямо на дороге. Животное перебегало дорогу по пешеходному переходу перед машинами. Фото появилось в местном паблике «Аноним 03»
- На Восточном все так серьезно, что даже косули по пешеходному переходу передвигаются, - отметил автор видео.
- Некоторым двуногим стоит у нее поучиться, - иронизируют комментаторы.
- Это тот момент, когда животные соблюдают ПДД, - пишут там же.
- Животные умнее, чем некоторые люди, - отметили в паблике.
Напомним, это уже не первый случай с дикой косулей в черте города. Несколько дней назад лесная гостья забежала во двор жителя Бурятии.
фото: Аноним 03
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