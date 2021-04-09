В Улан-Удэ «кабацком» про COVID-19 забыли быстро

Минпромторгу Бурятии поручена встреча с ассоциацией рестораторов



В Улан-Удэ членам мобильных групп по контролю за соблюдением «антиковидной» профилактике поступает информация о нарушениях ограничительных мер в ночное время в кафе и ресторанах, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Здесь работают танцплощадки, не соблюдается социальная дистанция, в том числе по рассадке посетителей не больше шести человек за одним столом. Напомним, на прошлой неделе Республиканский оперштаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, снял ограничения по времени работы общепита. Но под запретом остаются банкеты и танцевальные площадки.



Руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Петр Мордовской поручил минпромторгу Бурятии провести работу по обеспечению профилактических мер в организациях общепита. Уже 12 апреля пройдет встреча руководства министерства промышленности, торговли и инвестиций с ассоциацией рестораторов Улан-Удэ по вопросам обеспечения профилактических мероприятий.



«Мобильные группы работают по организациям торговли, сферы услуг, общепита и транспорта. Получается, днем одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие ночами не соблюдают правила профилактики. У мобильных групп нет возможности круглосуточно вести контроль, они не могут охватить всех. Поэтому важно, чтобы сами владельцы организаций общественного питания осознавали ответственность, обеспечивали безопасность для посетителей. В Бурятии от коронавируса уже умерло 800 человек. Это действительная угроза, которая сегодня рядом с нами остается. Обезопасить жителей – это наша общая задача», - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



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