В Иркутской области перед судом предстанет глава Листвянки

Он незаконно выдавал разрешения на ИЖС в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории



В Приангарье завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования. Он обвиняется в совершении трех эпизодов «превышения должностных полномочий, совершенных главой органа местного самоуправления», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Следствием установлено, что в 2017 году глава администрации муниципального образования незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в поселке Листвянка в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственники на земельных участках вели строительные работы. Действия главы администрации повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства.



Судом по ходатайству следствия глава был отстранен от занимаемой должности.



В ходе расследования следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области выполнен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе обыски в администрации Листвянского муниципального образования. Проведен ряд необходимых исследований с участием специалистов.



Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: baikal-olkhon.ru

