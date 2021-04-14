В Улан-Удэ представили первый российский бионический протез колена

Протез коленного сустава российского производства не уступает западным аналогам, но дешевле их



Компания «Салют Орто», которая уже более трех лет занимается протезированием конечностей, представила в Улан-Удэ первый бионический протез коленного сустава российского производства под брендом Steplife. Презентация прошла в рамках проекта «Экспедиция «Инновационная Россия», который призван поддержать развитие высокотехнологичных проектов в регионах, сообщили в пресс-службе «Салют Орто».



«Основная цель проекта Steplife - предоставить возможность как можно большему количеству инвалидов получить самые современные, удобные и функциональные протезы ног, для того, чтобы они смогли продуктивно работать, строить семьи и вести активный образ жизни.



Современный уровень технологий уже позволяет делать такие протезы, но до настоящего времени в России они не производились, и все модули импортировались из-за рубежа. Это приводило к тому, что из-за их высокой стоимости воспользоваться ими могут лишь единицы.



Steplife предлагает альтернативу западным поставщикам. И уже в этом сентябре мы планируем поставить наши коленные модули первым пациентам. Они будут значительно дешевле западных аналогов, но при этом их характеристики ничем не уступают самым передовым образцам, а во многом даже превосходят», - прокомментировал генеральный директор компании «Салют-Орто» Иван Худяков.



Фото: dropbox.com

