Горсовет Улан-Удэ взялся за «ЭкоАльянс»

Депутаты обязали организацию наладить вывоз мусора и рассчитаться с долгами



Городской совет депутатов провел заседание по работе регионального оператора по вывозу мусора – «ЭкоАльянса». Претензий к нему накопилось много – это и ухудшившаяся работа по вывозу мусора, и долги перед подрядчиками.



Техника проблему не решит



Напомним, сложная ситуация с вывозом мусора в Бурятии сложилась в феврале: подрядным организациям надоело работать бесплатно. «ЭкоАльянс» накопил огромные долги перед подрядчиками, деньги им не выплачивались месяцами.



«ЭкоАльянс» принял решение перераспределить свою техникудля вывоза мусора по семи районам республики и Улан-Удэ.



- В связи с этим в Октябрьском районе Улан-Удэ, который мы обслуживали собственной техникой, произошли небольшие изменения, попросили подрядную организацию ООО «Экоцентр» подхватить наши объёмы, дабы не завалить ситуацию в городе, - объяснил начальник диспетчерско-логистического отдела ООО «ЭкоАльянс» ЧингисРинчинов.



С 9 марта компания «СКА», которая обслуживала Советский район, досрочно приостановила свою деятельность по вывозу мусора.



- Мы приняли решение – ту технику, которую вернули снова в город, направить в Советский район для нормализации процессов. Все субподрядные организации Советского района, которые ранее были задействованы в сборе и вывозе ТКО, также были привлечены. С ними заключались дополнительные соглашения, договоры. Все рабочие места сохранили. На сегодня по транспортированию ТКО в Улан-Удэ задействовано 66 единиц специализированной техники, - сообщил ЧингисРинчинов.



По договору лизинга региональный оператор приобрел пять КамАЗов с боковой загрузкой. Две машины уже работают, остальные проходят регистрационные процедуры и в течение недели также начнут вывозить мусор.



- Закупим еще пять бортовых автомобилей со съемными кузовами, высокими бортами для вывоза крупногабаритного мусора в городе. Сейчас собственных единиц спецтехники у «ЭкоАльянса» 17 – 10 КамАЗов с боковой загрузкой, два ГАЗона с боковой загрузкой, три ГАЗона со съемными бункерами, один КамАЗ бортовой, один КамАЗ с задней загрузкой. С учетом покупки пяти единиц техники дефицит закроем, - поведал ЧингисРинчинов.



Новая техника, конечно, частично поможет решить проблемы с вывозом мусора, но сейчас претензий и у подрядчиков «ЭкоАльянса», и у горожан очень много.



Долги и хаос



- Я был субподрядчиком «Бабра». С 10 февраля, когда ушёл «ЭкоАльянс» в районы, меня попросили в Октябрьском районе помочь. На сегодня мы так до сих пор и возим этот объём. Но если «ЭкоАльянс» закупил технику, у нас тоже техника в лизинге, я не понимаю, куда мы эту технику будем девать, если «ЭкоАльянс» заберёт свою территорию. У нас на сегодня ни договоров нет, ни оплаты. Абсолютно ничего нет, - возмущался Дмитрий Уралёв, один из субподрядчиков.



На сторону предпринимателя встал депутат Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ. Он заявил, что городские перевозчики бесправны.



- Они находятся на договоре субподряда. Мы просим «ЭкоАльянс» заключить прямые договоры с организациями без субподряда, - отметил депутат.



Работу регионального оператора раскритиковал депутат Виктор Ефремов. По его словам, печальная картина с вывозом мусора сложилась в поселке Восточный, а именно в микрорайоне, где дома с мусороприемниками.



- Раньше работа на Восточном и в Загорске радовала, но с 1 апреля вместо Уралева зашел «Бабр» и сейчас вывозят мусор ужасно. Контейнеровозы у них с задней загрузкой, а дома с мусоприемниками, оттуда невозможно загружать, идут дополнительные затраты, - возмутился депутат.



Обратил внимание Виктор Ефремов еще на одну проблему – невывоз крупногабаритного мусора.



- Когда «ЭкоАльянс» заходил к нам, обещали, что будут вывозить все виды мусора – траву, строительный, крупногабаритный, обещали убрать свалки. Мы начали платить в три раза дороже за вывоз мусора, но ничего не изменилось, - посетовал народный избранник.



Представители «ЭкоАльянса» оправдывались тем, что вывоз мусора разыгрывается на торгах и выигравшая компания вправе нанимать субподрядчиков, а «ЭкоАльянс» не может указывать своему подрядчику, каким образом ему вести деятельность.



Напомнил Сергей Бурдиков «ЭкоАльянсу» и про долги перед подрядчиками. Компания обещала закрыть большую часть долгов до конца 2020 года. Однако ситуация особо не улучшилась.

- К ноябрю 2020 года вы обещали сократить задолженность перед перевозчиками до одного месяца, а с Нового года выплачивать не менее 90%, но обещание не выполнено, - констатировал председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ.



«ЭкоАльянс» в свою очередь стал оправдываться низкими сборами платежей, но оправдание получилось шатким, ведь собираемость довольно высокая.



- Собираемость в Улан-Удэ превышает расходы на перевозчиков и сейчас вы «затыкаете» дыры в районах, где сбор очень слабый. Изымаем все свободные ресурсы из города вместо того, чтобы создавать точку роста. Улан-Удэ нужно выделить в отдельную зону в территориальной схеме по обращению с отходами, - отметил председатель комитета.



Представители администраций районов города, также участвовавшие в заседании, сообщили, что постоянно получают жалобы на грязные дворы. А причина тому проста – нет четкого графика вывоза мусора.



- В 2020 году с «ЭкоАльянсом» был поминутный график вывоза мусора, как только мусор забирали, после загрузки дворник подметал, а сейчас мусор разлетается. К нам поступило с начала года 100 заявлений об уборке мусора поступило, в управление административного контроля еще 46 обращений, составиливосемь протоколов. Надо дать срок, если ситуация не изменится, выписывать штрафы на директора от 50 до 300 тысяч рублей, - предложил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



По итогам заседания представителям «ЭкоАльянса» дали рекомендации по дальнейшей работе, их также попросили предоставить план-график по сокращению задолженностей перед городскими перевозчиками. До 19 апреля «ЭкоАльянс» должен наладить вывоз крупногабаритного мусора. Заседания по вопросам работы регоператора продолжатся.



Фото: egov-buryatia.ru