Житель Улан-Удэ наказал ТГК-14 на 15 миллионов рублей

Горожанин взыскал с «тепловых» коммерсантов огромную компенсацию





Потребители то и дело одерживают победу над ПАО «ТГК-14». Обычно речь идет о не слишком больших суммах. Но иногда бывают случаи, мимо которых трудно пройти. Например, недавно в суде закончилось очередное противостояние. Истцом был улан-удэнец Вячеслав Коденев, а ответчиком - ТГК-14. Гражданин заявил, что пострадал от некачественного исполнения читинской энергетической компанией своих обязанностей. «Тепловикам» вчинен большой иск.

Коммунальная история началась осенью 2019 года. С началом отопительного сезона пострадавший стал замечать, происходит что-то неладное.ЧП невозможно было не заметить. Ведь дело заключалось не в том, что он обнаружил недостаточно горячие батареи. Положение было гораздо драматичнее - в нежилое помещение, собственником которого он является (находилось в одном из торговых центров города), начала поступать вода. Она затапливала подвальную часть. Причем была высокой температуры, абсолютно не соответствовавшей наступившим погодным условиям. Тревожно наблюдая за развитием ситуации, мужчина, как мог, противостоял бедствию. «Помещение нуждалось в постоянной откачке воды», - свидетельствовал позднее пострадавший улан-удэнец.Происшествие не осталось лишь его бедой. Затапливались также шесть частных домов, находившихся неподалеку. Один из жильцов этих домов аналогично высказал претензии к ТГК-14 и подал иск в суд. В ходе разбирательства рассмотрение двух исков объединили в один процесс.Положение с загадочным потопом встревожило и мэрию города. Оценив картину, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ввести в зоне ЧП режим повышенной готовности. Во исполнение этого решения мэрия ввела его.На месте организовали проверку. Комиссия подтвердила наличие значительного объема воды и в подвале, и на частном подворье (в смотровой яме гаража). Проверяющие зафиксировали температуру воды в плюс 13 градусов. Были составлены акты. На процессе один из членов комиссии лично подтвердил подлинность актов и реальность зафиксированных в них фактов.По наблюдениям пострадавших сторон, подтапливание прекратилось после того, как ТГК-14 в марте 2020 года провела ремонт теплосетей на территории местного ТЦ «АвтоЛидер».В зале суда истцы заявили, что в тех местах, где находится их затопленное имущество, сетей иных ресурсоснабжающих организаций нет, поэтому они, в конце концов, пришли к выводу – ЧП, причинившее большой ущерб, произошло по вине ТГК-14, не содержавшей трубопровод надлежащим образом.Представитель энергетиков утверждал, что вода, затапливавшая имущество, не являлась сетевой, а также что в материалах дела нет ни одного доказательства по поводу высокой температуры воды, поступавшей в здания. Ответчик заявил, что вода к истцам пришла не со стороны теплотрассы (то есть не через лотки, в которых расположен трубопровод и они, по оценке энергетиков, были сухими).Более того, была предпринята попытка убедить суд, что истец-бизнесмен и владелец частного подворья, обнаружив затопление своих помещений, не предпринимали мер по установлению причин и устранению последствий. Тем самым они якобы способствовали увеличению размера убытков.Судья райсуда отказалась верить энергетикам на слово, что лотки при устранении вышеупомянутой аварии были сухими, так как не представлены доказательства. Как и насчет герметичности этой конструкции, состоявшей из соединенных между собой цементом трехметровых лотков.«При устранении аварии не исследовался поврежденный трубопровод, материалы дела не содержат сведений о том, какой размер повреждений имел место быть, какой размер трубопровода заменен ответчиком. В связи с чем нельзя говорить о том, что количество воды, вышедшее вследствие повреждения трубопровода, было незначительным», - сказали ответчику.Конечно, в зале суда звучали утверждения, что на местном участке трубопровода был просто «незначительный свищ». Мол, разве мог он привести к такому потопу?Но то, что после вскрышных работ и ликвидации повреждения вода перестала поступать и ушла из помещений истцов, являлось обстоятельством, которое стороне ТГК-14 было невозможно игнорировать или логично и убедительно объяснить его суду.Энергетики цеплялись за малейшую возможность. Заключения экспертов, представленные истцами, ПАО «ТГК-14» просило признать недопустимыми доказательствами, так как считало их составленными с нарушением закона.Со своей стороны, Вячеслав Коденев представил суду даже видеозаписи, подтверждавшие высокую температуру воды, поступавшей в подвальное помещение.По указанию суда на месте провели гидрогеологическую экспертизу. Она выявила, что почвенный слой в окрестностях места ЧП проницаемый для техногенных утечек воды, и сделала очередной ряд выводов не в пользу энергетической компании. Суд подчеркнул, что причин не доверять экспертизе нет.Довольно изощренным доводом ответчика признаем следующий - мол, в Монголии было дождливое лето, Селенга наполнилась водой, возможно, поэтому в помещениях истцов вышли грунтовые воды.Эксперт высказался и на сей счет. Температура грунтовых вод составляет плюс 4-5 градусов. В пострадавших же местах она оказалась значительно выше. Да и топило только одно нежилое помещение и шесть частных домов, а не всю округу, имеющую схожие геологические условия.Дошло до того, что даже поговорили о вопросе по поводу возможного образования в Железнодорожном районе города Улан-Удэ, где было ЧП, зоны... термальных источников. Дескать, не могли ли источники своими горячими водами топить тогда пострадавших.Вероятность такого изменения природных условий в районе, конечно, чрезвычайно мала, но ради объективности ее тоже рассмотрели. «Ответчиком не представлено сведений», - зафиксировал суд.Из пояснений эксперта следовало, что «термальные источники действуют постоянно, не могут действовать временно, например, только в зимнее время, а потом исчезнуть».«Нет доказательств, свидетельствующих и об иных авариях на инженерно-технических коммуникациях в районе нахождения жилых и нежилых помещений стороны истца. Ссылка представителя ответчика о том, что вода могла прийти в результате деятельности третьих лиц, безосновательна», - поставила точку райсудья Марина Кудряшова.Основой для вынесения судебного вердикта стали результаты назначенной судебной строительно-технической экспертизы. Она подтвердила мнение истцов, что их имущество повреждено из-за виновных действий ПАО «ТГК-14», ненадлежащим образом содержавшего трубопровод.Энергетики упорно сопротивлялись, ходатайствовали о проведении новых экспертиз, пытались снизить размер взыскиваемых с них сумм. Например, хотели изъять сумму, которую Вячеслав Коденев заплатил за обследование по определению безопасности затопленного имущества.Но оказалось, что данное обследование улан-удэнец провел по предписанию прокурора. Дело в том, что в помещении располагался магазин сантехники, где трудится персонал и который посещают покупатели. Обследование было необходимо.В итоге в пользу горожанина с ТГК-14 взыскан ущерб на сумму 14,9 млн рублей, 135 тыс. рублей за откачку воды, 70 тыс. рублей за исследование на предмет пригодности помещения к эксплуатации и т. д.Мужчина, у которого затопило гараж, также добился взыскания ущерба. Но у него сумма значительно меньше.ТГК-14 обжаловала решение в Верховном суде Бурятии, но потерпела неудачу. Несколько дней назад апелляционная инстанция оставила решение без изменения.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»