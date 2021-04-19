В Улан-Удэ увековечили память медсестры, скончавшейся от COVID-19

Ее имя носит отныне одна из операционных Республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко



В Улан-Удэ коллектив Республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко больницы поддержал инициативу сотрудников оперблока увековечить память старшей медицинской сестры операционного блока Галины Атутовой, скончавшейся от коронавируса.



Теперь имя Галины Атутовой носит одна из операционных больницы, у входа в нее установлена памятная доска, сообщила пресс-служба «главного» стационара республики.







«За время работы показала себя прекрасным специалистом, в совершенстве овладела всеми видами техники операционной сестры, четко выполняла все должностные обязанности по обеспечению хирургической бригады необходимым инструментарием, аппаратурой. Владела навыками ассистенции при гинекологических, травматолого-ортопедических, кардиологических, сосудистых, абдоминальных, нейрохирургических, урологических, торакальных операциях, обеспечивая соблюдение правил асептики и антисептики», говорилось в некрологе минздрава Бурятии.



В 1988 году Галину Атутову назначили старшей медицинской сестрой операционного блока Республиканской больницы. На этой должности она проработала более 32 лет.



«Заслуженный работник здравоохранения Бурятии Галина Атутова внесла большой личный вклад в развитие операционного блока и больницы в целом. Её человеческие качества - трудолюбие, целеустремлённость, оптимизм, забота, жизнерадостность, отзывчивость, сострадательность, доброжелательность были для нас примером. Она останется для нас надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовой прийти на помощь в любой жизненной ситуации. Память о ней навсегда останется в наших сердцах», - отмечали в Республиканской клинической больнице.



Фото: РКБ В Улан-Удэ коллектив Республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко больницы поддержал инициативу сотрудников оперблока увековечить память старшей медицинской сестры операционного блока Галины Атутовой, скончавшейся от коронавируса.Теперь имя Галины Атутовой носит одна из операционных больницы, у входа в нее установлена памятная доска, сообщила пресс-служба «главного» стационара республики. «Номер один» Как рассказывал , Галина Атутова умерла 15 ноября прошлого года на 65-м году жизни от коронавирусной инфекции. Она родилась в селе Тулюшка Куйтунского района Иркутской области, в 1974 году закончила Тулунское медицинское училище по специальности «лечебное дело». Получив специальность фельдшера, была направлена в Александровскую инфекционную больницу, после окончания медицинского училища. В 1978 году начала работать в Республиканской больнице в должности медицинской сестры гинекологического отделения. В 1979 году переведена на должность операционной сестры.«За время работы показала себя прекрасным специалистом, в совершенстве овладела всеми видами техники операционной сестры, четко выполняла все должностные обязанности по обеспечению хирургической бригады необходимым инструментарием, аппаратурой. Владела навыками ассистенции при гинекологических, травматолого-ортопедических, кардиологических, сосудистых, абдоминальных, нейрохирургических, урологических, торакальных операциях, обеспечивая соблюдение правил асептики и антисептики», говорилось в некрологе минздрава Бурятии.В 1988 году Галину Атутову назначили старшей медицинской сестрой операционного блока Республиканской больницы. На этой должности она проработала более 32 лет.«Заслуженный работник здравоохранения Бурятии Галина Атутова внесла большой личный вклад в развитие операционного блока и больницы в целом. Её человеческие качества - трудолюбие, целеустремлённость, оптимизм, забота, жизнерадостность, отзывчивость, сострадательность, доброжелательность были для нас примером. Она останется для нас надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовой прийти на помощь в любой жизненной ситуации. Память о ней навсегда останется в наших сердцах», - отмечали в Республиканской клинической больнице.Фото: РКБ