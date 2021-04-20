В Улан-Удэ ребенку-диабетику не дали бесплатных лекарств

Мать была вынуждена покупать препараты за собственные средства



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ провела проверку по обращению горожанки. Женщина пожаловалась, что ее ребенка-инвалида не обеспечивают бесплатными лекарствами. Мальчик страдает сахарным диабетом 1-го типа и является инсулинозависимым.



«В феврале 2020 года ребенку врачом-эндокринологом выписаны лекарственные препараты, а также тест-полоски для измерения уровня сахара в крови. Городской поликлиникой № 6 препараты ребенку не предоставлены, в связи с чем приобретены родителем за собственные средства», - рассказали об итогах проверки в прокуратуре Бурятии.



По иску прокурора Верховным судом Бурятии с республиканского Минздрава взыскано 11,6 тысяч рублей, затраченных матерью ребенка на приобретение лекарств. Также на министерство возложена обязанность организовать обеспечение ребенка лекарствами и тест-полосками, а на городскую поликлинику – предоставить данные препараты.



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