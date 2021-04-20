На БАМе не хватает строителей



Проект модернизации БАМа и Транссиба может серьезно подорожать из-за роста цен на металлы и повышения стоимости труда. ОАО РЖД в этом сезоне на востоке нужно около 15 тысяч человек, но рабочих рук катастрофически не хватает. Дефицит возник из-за ограничения въезда мигрантов на фоне пандемии.

Проблему с мигрантами частично решает Минстрой, а ОАО РЖД перебрасывает на БАМ персонал из европейской части России и привлекает военных, пишет «Коммерсант».

Помимо нехватки кадров, могут заметно подорожать из-за резкого роста стоимости материалов и оплаты труда персонала строительные работы на БАМе. Об этом сообщает заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров, отвечающий за строительный комплекс.

Если в 2019 году ОАО РЖД потратило на строительные работы на Восточном полигоне чуть более 40 млрд руб., то в 2020 — порядка 73 млрд руб. «Основной разворот начался с лета, ближе ко второму полугодию,— отметил топ-менеджер.— В этом году только строительно-монтажные работы в рамках БАМ-1 мы должны выполнить на 76 млрд руб. Еще 58 млрд руб. будут потрачены на различные работы в рамках второго этапа. Из них строительно-монтажных работ, очищенных от проектирования, закупки оборудования и прочих затрат, нам надо выполнить на 85–90 млрд руб.».

Но есть трудности, и в первую очередь - это отсутствие трудовых ресурсов, подчеркивает Андрей Макаров.

По состоянию на начало апреля —старт строительного сезона работают порядка 4,5–5 тыс. человек. В пик сезона, летом, численность планируется довести до 15 тыс. человек. В прошлом году на пике работали порядка 10 тыс. человек.

- В силу ограничений, связанных с пандемией, мы недосчитались порядка 3–4 тыс. человек зарубежной рабочей силы из Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, работавших по договорам в подрядных организациях, - отмечает Андрей Макаров.

В этом году проблема сохранилась.

ОАО РЖД уже задействует железнодорожные войска. Господин Макаров рассказал, что их в числе других подрядчиков привлекают к работам, связанным с земляным полотном и возведением искусственных сооружений, на участке длиной 330 км от Улака до Февральска.

Но военные лишь отчасти закрывают проблему дефицита кадров, отмечает топ-менеджер, «на месте работоспособных организаций недостаточно». ОАО РЖД активно привлекает для восточных проектов организации из европейской части России, но оттуда едут с неохотой.

При этом из-за дефицита кадров на рынке стоимость рабочей силы увеличивается. По словам господина Макарова, рост составил от 70% до более чем 100%. Он отмечает и «проблемы со снабжением на местах из-за очень сложной логистики».

Также в монополии оценили, в какую сумму обойдется удорожание металлов.

Только уже реализовавшийся рост цен добавит к тратам на второй этап модернизации Восточного полигона со сметной стоимостью 720 млрд руб. еще 40 млрд руб.



Фото: old-visual.rzd.ru