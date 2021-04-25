В Улан-Удэ прошли учения по ликвидации лесных пожаров

Сотрудники всех служб выполнили поставленные задачи при обнаружении и локализации очага возгорания

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

На Верхней Березовке в Улан-Удэ прошли тактико-специальные учения по ликвидации лесных пожаров, в которых приняли участие сотрудники Управления по ЧС администрации г. Улан-Удэ, МЧС России по Бурятии, городской лесоохраны, маневренные группы, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.- Основная цель данных учений - отработать взаимодействие противопожарных служб, лесной охраны при обнаружении лесного пожара. В ходе тактико-специальных учений сотрудники всех служб выполнили поставленные задачи при обнаружении и локализации очага возгорания, - сообщили в Управлении по ЧС.Напомним, с 19 апреля на территории Бурятии введен особый противопожарный режим. За нарушение требований противопожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ на граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.