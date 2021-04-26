В Бурятии горы мусора «украсили» пейзаж Саянских гор

Активисты запечатлели огромную свалку в национальном парке «Тункинский»

Сегодня в социальных сетях активисты из экологического движения «Будущее Земли зависит от тебя» поделились шокирующими снимками из Тункинского района, близ села Талое.

- Мы на территории национального парка, у подножья Саянских гор, таких красивых, высоких и могучих, видим горы мусора. А на самом деле здесь не мусор! Основная часть вторсырья лежит, которую можно сдать на переработку, и тогда количество этой свалки значительно уменьшится. Хочется обратиться ко всем жителям Тункинского района – начните раздельный сбор вести, это ваш выход! Наверное, вам тоже не нравится жить среди такого мусора, а это будет еще дальше расти. Задумайтесь, стремитесь к нулю отходов! – высказалась организатор эко-движения Татьяна Никифорова.

Кроме того, в обращении активисты отметили, что на переработке отходов можно заработать.

- 1 кг алюминия стоит больше 40 рублей, 1 кг прессованного пластика стоит 19-25-30 руб, в зависимости от марки пластика. Жестяные банки из под консервов, тушенки - тоже в цене. Аккумуляторы, батарейки - тоже. Переработчики, в Иркутске, охотно принимаются ПЭТ-бутылки, канистры, АВС-пластик, пищевой пластик с маркировкой 1,2,3,4. Ветки, траву, органику можно использовать как компост. Да у вас, уважаемые тункинцы, буквально золото под ногами! - говорит Татьяна Никифорова.







В сообщении женщина обратилась к Минприрроды республики и России.

- Минприроды России, Минприроды Бурятии, срочно просим, решить вопрос о выделении средств на ликвидацию этого безобразия. И на дальнейшую рекультивацию! Надо срочно решить вопрос о санкционированном месте для вывоза ТКО, за пределами национального парка «Тункинский», - добавили женщины.



Помимо этого, активисты отметили, что сегодня в Шимкинской школе-интернате и Аршанской СОШ пройдут мастер-классы от организаторов эко-движения Татьяны Никифоровой и Юлии Чекменевой. Женщины расскажут о пользе раздельного сбора мусора и о том, как обходиться в хозяйстве без вредоносной бытовой химии. Всем желающим обещают продемонстрировать, как повысить урожайность в домашних саду и огороде при помощи вермичервячков, дающих плодорожный гумус. Работа ведётся по нацпроекту «Образование».



В сообщении отметили, чтоперевозчит ТКО в Тункинском районе «Монолит Тунка» готов прессовать полезные ТКО и вывозить их для дальнейшей переработки.



фото: скриншот из видео



