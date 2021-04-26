26.04.2021
Сборная Бурятии стала лучшей на чемпионате России по стрельбе из лука

Сборная Бурятии стала лучшей на чемпионате России по стрельбе из лука

Лучники республики открыли сезон россыпью медалей на главных стартах страны

Сборная Бурятии по стрельбе из лука завоевала восемь медалей чемпионата России и Кубка России, которые прошли в городе Алушта. После прохождения спортивных сборов члены команды Бурятии вернулись домой. На тренировке со спортсменами и их тренерами встретился министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

К первому большому старту в этом сезоне спортсмены готовились уже в новом лукодроме. Впервые сборная республики вышла на национальный чемпионат с полным «настрелом» на олимпийской дистанции.

«Безусловно, в этот раз у нас было преимущество перед другими регионами, мы уже успели хорошо потренироваться на олимпийской дистанции. Ранее таких площадей в республике не было, и у спортсменов оставалось несколько дней для пристрелки непосредственно перед соревнованиями в другом городе. И это, конечно, влияет на результаты. Самые важные старты впереди, поэтому сейчас спортсмены много и усиленно тренируются», - рассказал вице-чемпион России 2021 года, заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука Бальжинима Цыремпилов.

«Я поздравил наших спортсменов и тренеров с успехом. Они рады, что успели полноценно потренироваться в новом лукодроме, наработать необходимый объем, который им позволил уверенно выйти на чемпионат страны. У ребят теперь есть свой комплекс со стрелковым полем 78 * 36 м, в котором они могут круглогодично тренироваться, совершенствовать свои стрелковые навыки», - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

На чемпионате России у сборной Бурятии - командное золото. Бурятию представляли Бальжинима Цыремпилов, Цырен Балтаков, Эрдэм Цыдыпов. Два серебра и одна бронза в личном зачете:

2 место - Бальжинима Цыремпилов,
2 место - Виктория Будаева,
3 место - Соелма Сыренова.

На Кубке России у Бурятии два золота в личном зачете, его завоевали Цырен Балтаков и Светлана Гомбоева. Серебро – у Виктории Харитоновой.

В командном первенстве мужская сборная заняла третье место. Медаль республике принесла команда в составе Цырена Балтакова, Эрдэма Цыдыпова и Эрдэма Ирдынеева.

Фото: egov-buryatia.ru

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