Глава Бурятии о послании президента: «Работаем на упреждение»

Пока нет формализованных поручений, но Алексей Цыденов потребовал успеть подготовить все необходимые документы







Все поручения президента РФ еще пока не спустились в республику в виде формализованных поручений, но, чтобы успеть подготовить все необходимые документы, подготовить наши заявки, отработать систему взаимодействия, надо работать на упреждение.



Об этом заявил сегодня Алексей Цыденов, проведя совещание по реализации основных положений послания президента России Федеральному Собранию. Он дал ряд поручений министерствам для исполнения пунктов послания и участия республики во всех новых программах поддержки, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Нужно посчитать сколько у нас детей, женщин, семей получит поддержку - мы не дожидаемся сейчас, а работаем на упреждение. Чтобы наши заявки были максимально учтены, чтобы все возможности, которые нам дает послание президента, максимально использовать», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Глава Бурятии поручил минспорта республики оценить требующийся объем финансирования на поддержку летнего отдыха детей с учетом 50% компенсации стоимости путевки и отработать порядок финансирования с федеральными ведомствами.



Минздраву – сформировать заявку на необходимое количество машин скорой помощи, организовать доступность вакцинации и восстановить с 1 июля диспансеризацию с максимальным охватом населения. А также - представить в минздрав России необходимые расходы для снижения в Бурятии заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями, болезнями органов дыхания.



В рамках введения нового института «социального казначейства», по которому все федеральные выплаты пенсионерам, детям, семьям и другим категориям будут выплачиваться в режиме «одного окна», министерству социальной защиты необходимо интегрировать в систему и региональные меры поддержки. А также - составить реестр всех семей Бурятии с одним родителем, в которых с 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет будет выплачиваться в среднем 5650 рублей.



«Нужно дать возможность всем таким семьям как-то заявить о себе, телефон горячей линии запустить или заявочную компанию на сайте запустить. Может, кто-то недавно переехал, и нигде это еще не зафиксировано», - пояснил Алексей Цыденов.



Глава Бурятии поручил поддержать беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки и будут получать выплату 6350 рублей в месяц: ускорить и упростить процесс подтверждения трудной жизненной ситуации, обеспечить доступность подачи заявок для проживающих в селах, не имеющих выхода в интернет. Кроме того, обратить внимание на контроль при оформлении больничных по уходу за ребёнком до 7 лет в размере 100% от заработной платы: организовать канал для обращений, если чьи-то права будут нарушены. Кроме того, выстроить межведомственное взаимодействие с управлением Федеральной службы судебных приставов и Центробанком, чтобы гарантировать исполнение исполнительных производств по взысканию алиментов.



Министерству образования необходимо подсчитать число школьников, которые подпадают под единовременную выплату по 10 тысяч рублей, акцентировав снимание на будущих первоклассниках. Дополнительно к одобренному финансированию на строительство 8 школ, сформировать заявки на строительство новых, а также на поставку школьных автобусов. Направить в министерство просвещения России актуальное число педагогов среднеспециальных учебных заведений, которым положена новая доплата за классное руководство. Сформировать заявку на ремонт БГУ, и совместно с минэком определить потребность в республики по специальностям для заявки на выделение дополнительных бюджетных мест.



Минприроды ускорит запуск исследования, в результате которого будет составлен сводный том предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для включения в программу «Чистый воздух» и предложит федеральным органам план перехода Улан-Удэ на экологически чистые виды топлива.



Направить предложения по поддержке малого и среднего бизнеса крупным госкомпаниям за счёт увеличения закупок поручено Минпромторгу.



В связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, срок погашения которых истекает 1 июля и их пролонгированния до 2029 года минфин внесет изменения в бюджет. Минпром и минфин совместно сформируют перечень проектов, которые могут получить льготные инфраструктурные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком 15 лет. Заявку с перспективными проектами в Ростуризм, которые могут тоже получить льготные кредиты на строительство гостиниц и инфраструктуры, направит минтуризма Бурятии.



Минстрой должен проработать взаимодействие бурятских застройщиков с банком «ДОМ.РФ» для получения займов по минимальной ставке (3-4% в год), что позволит снизить стоимость недвижимости. Минтранс включит в программу сотрудничества с ПАО «Газпром» новые условия: поддержанную президентом инициативу «Единой России» о бесплатной для жителей подводке газа до границы земельного участка.



Фото: egov-buryatia.ru

