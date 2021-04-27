Глава Бурятии и главный военный прокурор РФ встретились в Москве как земляки

Алексей Цыденов пообщался с выходцами из Бурятии, работающими в федеральных ведомствах



В рамках рабочей поездки в Москву глава Бурятии Алексей Цыденов провел очередную встречу с представителями бурятского землячества. В этот раз он пообщался с выходцами из Бурятии, работающими в федеральных ведомствах, в том числе с представителями судебной системы, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Представители московского землячества занимают высокие посты в различных структурах. Никто не теряет связи со своей Родиной, и нам нужно объединять усилия для продвижения интересов Бурятии, ее имиджа. Всегда открыт к диалогу и общению», - сказал на встрече глава Бурятии.



Алексей Цыденов отдельно встретился с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - главным военным прокурором России Валерием Петровым, занимающим среди земляков самый высокий пост в федеральных органах. Они обсудили совместную работу по вопросам развития республики.



Фото: egov-buryatia.ru

