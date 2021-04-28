В Улан-Удэ странный водитель удивил сотрудников ГИБДД

Он остановился на «красный», однако спустя секунды решил пересечь перекрёсток





Странные действия водителя автомобиля «Ниссан» зафиксировала дорожная камера на пересечении улиц Кольцова-Пищевая в Улан-Удэ. Как видно на видео, водитель остановился перед стоп-линией на запрещающий сигнал светофора, однако через несколько секунд решил пересечь перекрёсток и продолжил движение в нарушение ПДД.









Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель будет привлечен к административной ответственности ч. 3 ст. 12.12 КоАП, так как ранее он уже привлекался за проезд на «красный». Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.В ГИБДД отметили, что с начала года камерами ЦАФАП зафиксировано свыше тысячи нарушений, связанных с повторным проездом на красный свет. В Улан-Удэ установлены 10 комплексов, фиксирующих такие нарушения.Фото и видео: ГИБДД Бурятии