Скорая помощь просит Главу Бурятии остановить реорганизацию

Из-за реформы сотни медработников боятся остаться без работы
Сегодня по всей России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Однако в Бурятии не до празднований - сотрудники станции Скорой медицинской помощи написали коллективное обращение на имя Алексея Цыденова. Врачи просят главу региона обратить внимание на предстоящую реорганизацию – как уже писал «Номер один», в этом году власти планируют объединить скорую с Территориальным центром медицины катастроф. Как выяснилось, грядущий процесс крайне встревожил одну из участников реформы – под обращением подписались около 150 сотрудников ССМП. ( Копии документов имеются в распоряжении редакции).
В тексте отмечено, что основанием для принятия решения Минздрав считает наличие Стратегии развития санитарной авиации по республике, «где без всякого обоснования решено присоединить ССМП численностью 600 человек к ТЦМК с персоналом – 100 сотрудников».
- Мы считаем, что проведение реорганизации в условиях пандемии COVID-19, без финансово-экономического обоснования, в отсутствии каких-либо причин для ликвидации ССМП приведет к сокращению большого числа сотрудников, которые будут вынуждены пополнить ряды безработных, нарушит наши конституционные права, а также права жителей Улан-Удэ, - сообщили врачи.
Кроме того, медработники считают, что доводы Минздрава "на улучшение доступности и качества медпомощи при объединении усилий двух организаций" являются несостоятельными. Как отметили в обращении, при реорганизации количество бригад не увеличится, а наоборот, уменьшится по многим причинам, что приведет к снижению доступности и своевременного оказания скорой медицинской помощи.
- При этом, каким образом предусматривается развитие санитарной авиации? Качество медицинской помощи на станции было и есть на должном уровне. Складывается впечатление, что это политика МЗ РБ в интересах отдельного заинтересованного лица, - задаются вопросом врачи.
Как добавили в обращении, ликвидация ССМП приведет к социальной напряженности в среде трудового коллектива, будут нарушены конституционные права медработников на досрочное пенсионное обеспечение, а также реорганизации отразиться на работе с пациентами.
- Любая реорганизация должна быть продуманной, экономически целесообразной, опираться на нормативные документы и требования законодательства РФ, соответствовать положению действующего законодательства в области охраны здоровья граждан, не проводиться скоропалительно по желанию одного конкретного заинтересованного лица. В настоящее время практика подобной реорганизации в регионах Сибири и Дальнего Востока отсутствует, - высказались в своем обращении медработники ССМП.
Сотрудники скорой помощи просят Алексея Цыденова принять решение по приостановлению начатой процедуры. В ССМП отметили, что ждут личного вмешательства главы – на их множественные обращения приходили ответы от Минздрава Бурятии, но все они сводились только к общим фразам, что все пройдет без осложнений. В последнем ответе от зампреда Правительства Вячеслава Цыбикжапова врачей попросили с пониманием отнестись к мероприятиям по проводимой реорганизации.
- Наша организация большая, со своей многолетней историей, существует уже более 90 лет. Почему нас должны присоединить к организации, которая вышла из нашей? Наш коллектив считает, что такое объединение неправомерно даже с юридической точки зрения – присоединить большее к меньшему, - анонимно высказался один из врачей.
Напомним, ранее «Номер один» сообщал, что планируется глобальная реформа по объединению центров медицины катастроф со станциями «скорой помощи». Ранее процедуру планировали завершить до начала 2021 года, однако коронавирус перевернул многие планы. В Бурятии объединение планируют начать все-таки уже в этом году. Как считают в Министерстве здравоохранения России, это позволит улучшить качество экстренных медицинских услуг.
В интервью с «Номер один» главный врач центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин перечислил множество плюсов от проводимой процедуры. Однако, кардинально другое мнение высказал второй участник объединения главврач ССМП Александр Нечунаев. Добавим, что такая реформа проводится во многих регионах России, однако в основном центр медицины катастроф присоединяют к скорой помощи, а не наоборот.
фото: "Номер один"
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