В Бурятии на Байкале перевернулась аэролодка, погиб человек

Причины трагического ДТП в Чивыркуйском заливе выясняет следственная группа
В Бурятии проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Иркутской области в местности Верхнее Изголовье Чивыркуйского залива озера Байкал, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
По предварительной версии следствия, вечером 28 апреля управлявший аэролодкой «Ангара» мужчина, следуя со стороны острова Ольхон по ледовому покрытию Байкала, примерно в 70 километрах от поселка Баргузин допустил столкновение с ледяным торосом, после чего судно на воздушной подушке перевернулось.
В результате случившегося один из двоих граждан, находившихся в лодке, получил несовместимые с жизнью травмы.
Для установления всех обстоятельств случившегося на место направилась следственно-оперативная группа следователей и сотрудников транспортной полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: pixabay.com
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