В Улан-Удэ предстанет перед судом водитель «Лексуса», насмерть сбивший двух подростков

Он обвиняется в угоне автомобиля и наезде на двух несовершеннолетних пешеходов со смертельным исходом



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Иркутск, обвиняемого в «угоне» и «нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух лиц, соединённое с оставлением места происшествия», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый в феврале 2021 года приехал из Иркутска к своей дальней родственнице и стал проживать у нее в квартире в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. После приезда мужчина практически ежедневно употреблял алкогольные напитки. Утром 23 февраля он вновь стал распивать спиртное с родственницей и ее сожителем, которые спустя несколько часов опьянели и легли спать. В это время обвиняемый увидел ключи от гаража, в котором находился автомобиль хозяина квартиры марки Lexus RX 350.



Решив покататься, злоумышленник совершил угон машины и поехал на ней к центру города. Около 18-19 часов проезжая по улице Революции 1905 года, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе остановки общественного транспорта «Железнодорожный вокзал», не реагируя на красный запрещающий движение сигнал светофора, двигаясь на высокой скорости в пределах 110-130 км/ч он совершил наезд на 16-летнх мальчика и девочку. Дети переходили проезжую часть. Они получили смертельные повреждения. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся. Позже он бросил поврежденный автомобиль и попытался укрыться в квартире у родственницы, где спустя непродолжительное время его задержали сотрудники полиции.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.







Фото: МВД по Бурятии В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего жителя города Иркутск, обвиняемого в «угоне» и «нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух лиц, соединённое с оставлением места происшествия», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый в феврале 2021 года приехал из Иркутска к своей дальней родственнице и стал проживать у нее в квартире в 105-м микрорайоне Улан-Удэ. После приезда мужчина практически ежедневно употреблял алкогольные напитки. Утром 23 февраля он вновь стал распивать спиртное с родственницей и ее сожителем, которые спустя несколько часов опьянели и легли спать. В это время обвиняемый увидел ключи от гаража, в котором находился автомобиль хозяина квартиры марки Lexus RX 350.Решив покататься, злоумышленник совершил угон машины и поехал на ней к центру города. Около 18-19 часов проезжая по улице Революции 1905 года, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе остановки общественного транспорта «Железнодорожный вокзал», не реагируя на красный запрещающий движение сигнал светофора, двигаясь на высокой скорости в пределах 110-130 км/ч он совершил наезд на 16-летнх мальчика и девочку. Дети переходили проезжую часть. Они получили смертельные повреждения. Водитель внедорожника с места происшествия скрылся. Позже он бросил поврежденный автомобиль и попытался укрыться в квартире у родственницы, где спустя непродолжительное время его задержали сотрудники полиции.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщал «Номер один» , обвиняемый является матерым уголовником.Фото: МВД по Бурятии