Глава Бурятии посетил пасхальный концерт

Собравшихся поздравил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф





3 мая в Русском драматическом театре в Улан-Удэ прошел пасхальный концерт. С Пасхой гостей поздравили митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и творческие коллективы Бурятии.

- Праздник Святой Пасхи входит в наши души, в наши дома, в нашу жизнь тихой и светлой радостью и теми древними обычаями, которые дошли до нас со времен наших предков. Эта радость о Христе Воскресшем преисполняет наши сердца, наш ум, нашу душу, и мы не можем внутрь себя вмещать эту радость, не делясь ею со всеми нашими ближними, - сказал митрополит Иосиф.





С танцевальными и вокальными номерами выступили театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль «Казачий Спас», ансамбль «Багульник», народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», ансамбль «Овация» и другие.





