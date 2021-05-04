04.05.2021
В Железнодорожном районе Улан-Удэ на 8 часов отключат горячую воду

В Железнодорожном районе Улан-Удэ на 8 часов отключат горячую воду

5 мая будут произведены тепловые испытания 1 тепломагистрали

5 мая 2021 года на территории Железнодорожного района будут произведены тепловые испытания 1 тепломагистрали. На период проведения будет произведено отключение потребителей от горячего водоснабжения по адресам:

Ул. Октябрьская с 1 по 40 
Ул. Комсомольская с 1 по 38
Ул Буйко со 2 по 32 
Ул Вакарина, 1, 1а 
Ул. Лимонова 1, 5а 

Время отключения ориентировочно составит 8 часов - с 08:00 до 16:00.

Фото: pixabay.com
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