В Улан-Удэ катающихся на велосипедах и самокатах детей пугали «уголовкой»

ГИБДД и подразделение по делам несовершеннолетних провели совместный рейд



Рейд «Юный участник дорожного движения» проходил в пос. Стеклозавод и ст. Дивизионная Советского района г. Улан-Удэ. Сотрудники ГИБДД и инспекторы ПДН проводили беседы с детьми, напоминали правила безопасного участия в процессе дорожного движения, использования световозвращающих элементов. «Маленьким велосипедистам нужно передвигаться исключительно по тротуарам в сопровождении взрослых. Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены детям старше 14 лет. При движении на самокате необходимо адекватно оценивать дорожную обстановку и переходить дорогу, только ведя самокат рядом с собой. – говорили автоинспекторы, - Управление мототранспортом может осуществляться только при наличии водительского удостоверения и защитной экипировки».



Особое внимание ребят было обращено на «дорожные ловушки», которые могут их подстерегать около дома и во дворе, на проезжей части. Сотрудники ПДН провели профилактические беседы с ребятами о безопасном и законопослушном поведении. Особое внимание они уделили возрастам наступления административной и уголовной ответственности, последствиям для несовершеннолетних правонарушителей.



В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД и ПДН вручали ребятам световозвращающие элементы и памятки участника дорожного движения, которые будут напоминать им о важности соблюдения ПДД.



Фото: 03.мвд.рф

