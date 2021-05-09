Глава Бурятии поздравил жителей республики с Днем Победы

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Дорогие земляки!



Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!



День Победы — это праздник, объединяющий народы и поколения, священный для каждого жителя России, ставший символом героизма, несгибаемой стойкости и воли, примером верности своей Родине. 9 Мая — это день триумфа победителей и день вечной памяти.



Наш народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых, многомиллионных потерь, и наша святая обязанность помнить поименно о каждом, кто отдал свою жизнь. В Бурятии не вернулись с войны 42 775 жителей — каждый третий из ушедших на фронт. Их имена увековечены в 11 томах «Книги памяти». И отдельно в память о своих земляках выпустили в свет мемориальные издания в каждом районе республики.



Мы обязаны помнить о неоценимом вкладе в Победу тружеников тыла. В большинстве своем женщины и дети трудились на полях и заводах, отказывая себе во всем и отдавая последнее. Из Бурятии на фронт помимо продовольствия поставляли самолеты и вагоны, руду и медикаменты.



Наша главная задача сегодня — окружить заботой и вниманием каждого, кто воевал на фронте, самоотверженно работал в тылу, поднимал страну в послевоенное время. И наш долг не только помнить, но и быть достойными подвига поколения победителей.



Дорогие ветераны! От всего сердца желаю вам счастья, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья на долгие годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, теплом и любовью родных и близких. Вы — наша гордость!



Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия А. С. Цыденов.

