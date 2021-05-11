Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани

На месте ЧП находятся медики, полиция, психологи, президент Татарстана Рустам Минниханов
Устроивших стрельбу в казанской школе было несколько, они совершили нападение во время урока, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «360», который ссылается на свой источник. По словам собеседника агентства, находившиеся внутри здания дети получили сигнал укрыться и легли на пол, при этом были слышны стрельба и грохот. Эвакуироваться им помогли сотрудники ОМОН и спасатели.
Источник отметил, что среди погибших оказалась учительница начальных классов. «По всей школе была слышна стрельбы. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек», — рассказал он.
Ранее стало известно, что в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8, произошла стрельба, позднее там прогремел взрыв. Одного из стрелков задержали, второй, по предварительным данным, укрылся в здании школы, его ликвидировали. Погибли 11 человек, 16 находятся в больнице.
На месте ЧП находятся медики, полиция, психологи, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ИА REGNUM, 11 мая утром двое нападавших устроили стрельбу в школу №175 в Казани. Одного из стрелков полиция задержала,. Предположительно, ему 17 лет. По другим данным – 19 лет. Второй нападавший ликвидирован. По последним данным, число жертв стрельбы возросло до 13 человек. Еще более 30 человек пострадали.
Глава Татарии Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал подробности случившегося. «Мы потеряли семь детей, ученики 8-го класса. Четверо мальчиков, три девчонки, они погибли вот здесь, на третьем этаже. Шестнадцать человек — 12 взрослых, четверо детей — сейчас находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия, все силы развёрнуты. Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для всей нашей страны».
глава Татарии Рустам Минниханов
Напавшему на гимназию в Казани было разрешено владеть оружием. Об этом глава Татарии Рустам Минниханов сообщил 11 мая журналистам. Стрелок, открывший огонь в казанской школе № 175, закончил это учебное заведение четыре года назад. Во время учёбы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.
Режим контртеррористической операции введён на территории Казани.
Двое из погибших в школе в Казани детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа учебного заведения. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Фото: pixabay.com
Источник отметил, что среди погибших оказалась учительница начальных классов. «По всей школе была слышна стрельбы. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек», — рассказал он.
Ранее стало известно, что в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8, произошла стрельба, позднее там прогремел взрыв. Одного из стрелков задержали, второй, по предварительным данным, укрылся в здании школы, его ликвидировали. Погибли 11 человек, 16 находятся в больнице.
На месте ЧП находятся медики, полиция, психологи, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ИА REGNUM, 11 мая утром двое нападавших устроили стрельбу в школу №175 в Казани. Одного из стрелков полиция задержала,. Предположительно, ему 17 лет. По другим данным – 19 лет. Второй нападавший ликвидирован. По последним данным, число жертв стрельбы возросло до 13 человек. Еще более 30 человек пострадали.
Глава Татарии Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал подробности случившегося. «Мы потеряли семь детей, ученики 8-го класса. Четверо мальчиков, три девчонки, они погибли вот здесь, на третьем этаже. Шестнадцать человек — 12 взрослых, четверо детей — сейчас находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия, все силы развёрнуты. Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для всей нашей страны».
глава Татарии Рустам Минниханов
Напавшему на гимназию в Казани было разрешено владеть оружием. Об этом глава Татарии Рустам Минниханов сообщил 11 мая журналистам. Стрелок, открывший огонь в казанской школе № 175, закончил это учебное заведение четыре года назад. Во время учёбы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.
Режим контртеррористической операции введён на территории Казани.
Двое из погибших в школе в Казани детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа учебного заведения. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Фото: pixabay.com
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