Глава Бурятии соболезнует семьям погибших в Казани

Алексей Цыденов поручил проверить соблюдение всех мер безопасности в школах республики
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий, произошедших в школе Казани.
Он поручил проверить соблюдение всех мер безопасности в школах республики. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Алексей Фишев.
Поручение дано заместителю председателя правительства по безопасности Петру Мордовскому и заместителю председателя правительства по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову.
Напомним, Бурятия пережила аналогичную трагедию в 2018 году Тогда утром 19 января на школу №5 в Сосновом Бору напали трое подростков, вооруженных топорами и бутылками с зажигательной смесью. Под удар троицы попали ученики седьмого класса, у которых в тот момент шел урок русского языка. Погибших, к счастью не было, но несколько подростков и учительница получили ранения.
Фото: egov-buryatia.ru
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