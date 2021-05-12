12.05.2021
Общее число случаев COVID-19 в Улан-Удэ превысило 20 тысяч

Общее число случаев COVID-19 в Улан-Удэ превысило 20 тысяч

Суточное число заражений коронавирусом в Бурятии вновь подросло до 30

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 482. Это на 30 случаев больше, чем было во вторник, 54% (20 002)  случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 868 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 30 новых случаев коронавируса: 20 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1287 человек.

В стационарах получает лечение 234 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 196. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.

Амбулаторное лечение проходят 169  пациентов с COVID-19.

Всего выздоровели от коронавируса 36211 (+49) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 328 коек: занято – 234, свободно – 94 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от  933 человек, с нарастающим итогом – 961 925 человек.

Фото: pixabay.com
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