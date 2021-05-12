Общее число случаев COVID-19 в Улан-Удэ превысило 20 тысяч

Суточное число заражений коронавирусом в Бурятии вновь подросло до 30



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 37 482. Это на 30 случаев больше, чем было во вторник, 54% (20 002) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 868 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 30 новых случаев коронавируса: 20 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1287 человек.



В стационарах получает лечение 234 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 196. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение проходят 169 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36211 (+49) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 328 коек: занято – 234, свободно – 94 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 933 человек, с нарастающим итогом – 961 925 человек.



Фото: pixabay.com

