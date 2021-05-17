В Улан-Удэ впервые покажут новейший бронеавтомобиль «Тайфун»

Его можно будет увидеть на форуме «Армия-2021», который состоится на аэродроме «Восточный»



В ходе предстоящего проведения военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, на площадке вооружения и военной техники, впервые планируется для демонстрации новейший бронеавтомобиль «Тайфун», который в текущем году поступил на вооружение общевойскового объединения Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.

Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего бронеавтомобиля, возможностями в преодолении сложных участков дороги и узнать о его предназначении.



Также на аэродроме «Восточный» будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».

На площади свыше 10 тысяч квадратных метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.



«Ежегодное мероприятие пройдет летом. Форум будет организован с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооруженных Силах Российской Федерации» - сказал командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук.



В текущем году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО организуют самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2021» в Бурятии. Форум начнется одновременно на нескольких площадках. Жителям и гостям Улан-Удэ будет представлена уникальная возможность увидеть около 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений ВВО.



Стоит отметить, что у горожан и гостей военно-патриотического мероприятия будет уникальная возможность ознакомиться с тремя легендарными машинами времен Великой Отечественной Войны, которая принимала участие в военном параде Победы в Улан-Удэ - танк ИС-2 «Иосиф Сталин», танк Т-34», БМ-13 «Катюша».



Помимо этого, горожанам представят технику ДОСААФ, продукцию приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.



Мероприятия будут проходить на площадке под открытым небом, в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.



Фото: function.mil.ru



