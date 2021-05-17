В Бурятии определили дома для пилотного проекта по энергоэффективному капремонту

Один из многоквартирных улан-удэнских домов уже успешно участвует в проекте



Два дня в центре внимания представителей органов власти, местного самоуправления и специалистов жилищно-коммунального хозяйства республики были вопросы проведения энергоэффективного капитального ремонта в рамках круглого стола «Внедрение энергоэффективных технологий в капитальный ремонт многоквартирных домов», сообщили в республиканском фонде капитального ремонта.



После изучения новых правил и условий получения финансовой поддержки участники семинара перешли к практическому обучению оценки потенциала энергосбережения в МКД, познакомились с порядком реализации мероприятий для многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и результатами энергоэффективного капремонта как в Бурятии, так и в других регионах.





Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин рассказал, что возможность получить финансовую поддержку от Фонда содействия реформированию ЖКХ появилась у регоператоров в конце 2020 года после внесения изменений в законодательстве. Теперь максимальный размер суммы увеличен с 50% до 80% общей стоимости работ (но не более 5 миллионов рублей) и продлен срок подачи заявок.



Генеральный директор Фонда капремонта Тимур Цыренжапов обратил внимание, что в рамках минимального перечня работ по капремонту подрядными организациями выполняются энергоэффективные работы, но их количествонедостаточное, так как сам перечень таких работ гораздо шире.



«Учитывая, что в нашей республике около 95% собственников аккумулируют взносы на счете регионального оператора, то тема проведения энергоэффективного капремонта очень актуальна. Сейчас фонд ведет аналитическую работу по пересмотру минимального перечня. Для этого необходимо будет внести изменения в определенные нормативно-правовые акты. Мы надеемся, что финансирование от Фонда содействия позволит увеличить перечень энергоэффективных работ», - отметил Тимур Цыренжапов, начиная свое выступление. Он также добавил, что на данный момент уже определены дома для проведения энергоаудита, необходимого для последующего участия в пилотном проекте.



«У нас уже есть реальный пример дома, где внедрены энергоэффективные технологии. Привлечение дополнительных средств поможет увеличить количество таких домов, а жителям сократить расходы по оплате за жилищно-коммунальные услуги», - резюмировал заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



Речь идет о доме по улице Жердева, 108. Представитель ТСЖ «Уютный двор» главный инженер Дмитрий Васильев рассказал о том, какую выгоду принесло участие в проекте.



- В октябре 2019 года мы поставили терморегулятор. На его установку ушло 650 тысяч рублей, при этом 80% из потраченных средств мы смогли компенсировать за счет господдержки - Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства. За отопительный период нам удалось снизить потребление тепла примерно на 20%, - отметил главный инженер.



Принцип работы терморегулятора простой: он регулирует подачу тепла в дом относительно температуры внешнего воздуха. Если на улице холодно, подача тепла увеличивается, если тепло – уменьшается.



Руководитель центра повышения энергоэффективности МКД НП «ЖКХ-контроль» Надежда Тармаева рассказала о том, как многоквартирный попал в программу.



- ТСЖ «Уютный двор» - первая ласточка в ДФО по установке терморегулятора, единственный дом во всем округе, который поставил такое оборудование. Жители уже оценили выгоды. Первое: люди платят только за то, что потребляют. Второе: нет перегрева, жильцы самостоятельно регулируют подачу тепла в дом. Здесь решили поставить на +24 градуса в квартирах, такая температура и держалась всю зиму. Обслуживание терморегулятора несложное. Его установка обходится в 600-700 тысяч рублей. Это российское оборудование, которое производит «Уралмашзавод». Программа по повышению энергоэффективности МКД действует с 2017 года и ведется по всей стране. Особенно актуальна установка терморегулятора для Сибири, где длительные и холодные зимы, а газового отопления нет, - рассказала Надежда Тармаева.



Напомним, обучающий семинар проходил в Бурятии с 12 по 13 мая, слушателями которого стали более 50 человек в офлайн и онлайн режиме. Обучение проводили эксперты по энергоэффективному капремонту Фонда содействия реформированию ЖКХ и ЖКХ на контроль.



Фото: «Номер один»

