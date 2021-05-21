У-УАЗ приступает к выпуску новинки - VRT500

Предприятие соберет легкие вертолеты для компании «Русские вертолетные системы»





Улан-Удэнский авиационный завод соберет для компании «Русские вертолетные системы» легкие вертолеты VRT500, разрабатываемые компанией Vertex Aero. В рамках международной выставки «HeliRussia 2021» 20 мая подписан контракт, в соответствии с которым У-УАЗ до конца 2024 года передаст компании «РВС» пять вертолетов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«В Бурятии Улан-Удэнский авиационный завод является флагманом высокотехнологичного производства. И новая продукция завода – новый вертолет VRT500, разработчиком которого является Vertex Aero, является перспективной продукцией. Эта модель имеет большое количество эксплуатационных преимуществ, которых пока на сегодняшний день в мире ни у кого нет. Например, соосная компоновка винта позволяет меньше зависеть от погодных условий, от направления ветра. И в населенных пунктах, в горной местности, там, где есть зависимость от высоты, у этого вертолета есть явное преимущество перед теми моделями, которые сегодня существуют в мире. И мы уверены, что такой вертолет найдет своего потребителя не только в России, но и за рубежом, и будет иметь большие перспективы и большой рынок», - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.



По словам управляющего директора У-УАЗ Леонида Белыха, сборка принципиально нового для завода легкого одновинтового вертолёта – это шаг вперёд. Это будущее предприятия, новые технологии, которые всегда нелегко осваивать и внедрять.



«Уверен, реализовать проект нам поможет опыт работы с вертолетами соосной схемы и поступательная модернизация производства», - отметил Леонид Белых.



VRT500 – легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1900 кг. Машина получит современный комплекс интерактивной авионики и самую объемную в своем классе кабину, которая может быть легко конвертирована из пассажирской в грузовую или медицинскую конфигурацию. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 240 км/ч, совершать полеты на дальность до 900 км и брать на борт шести человек (1 пилот + 5 пассажиров) или до 970 кг полезной нагрузки.



Фото: egov-buryatia.ru

