В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли водителю, которому стало плохо

На патрульном автомобиле мужчину довезли до больницы скорой помощи



Вечером 25 мая к экипажу ДПС на ул. Залесной подъехал автомобиль. Его водитель сообщил, что в салоне находится мужчина, нуждающийся в неотложной медицинской помощи. Он попросил сотрудников ГИБДД довезти его до остановки «Мелькомбинат», куда вызвана бригада скорой.



Автоинспекторы немедленно пересадили гражданина в патрульный автомобиль, и, включив проблесковые маяки и спецсигнал, проследовали по указанному адресу. По пути сотрудники ГИБДД предложили не дожидаться врачей, а довезти мужчину сразу до больницы скорой помощи.



На следующий день горожанин позвонил в Госавтоинспекцию и попросил выразить благодарность инспекторам ДПС, оперативно доставившим его в больницу. Дмитрий рассказал, что в тот день резко почувствовал себя плохо, начали неметь руки и ноги, поднялось давление. Он сел в свой автомобиль и решил доехать до Мелькомбината, куда вызвал бригаду скорой. Однако по пути его состояние ухудшилось, он почувствовал, что теряет сознание и не может управлять машиной.



Остановив автомобиль, он обратился за помощью к водителю попутного транспорта. Подъезжая к железнодорожному переезду «Почтовый», Дмитрий увидел экипаж ДПС и попросил водителя остановиться около полицейских.



«Они оперативно пересадили меня в служебный транспорт и предложили доехать до больницы. Честное слово, если бы не они, мне бы не оказали своевременную помощь врачи и последствия для моего здоровья могли быть плачевными, - рассказал 31-летний улан-удэнец. – От всей души благодарю сотрудников ОСБ ДПС ГИБДД старшего лейтенанта полиции Руслана Болхоева и лейтенанта полиции Алексея Тирских».



Фото: МВД Бурятии