В Улан-Удэ нашли недоделки на только построенных спортивных комплексах

Материалы по выявленным нарушениям направлены в контрольно-надзорные органы

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии продолжают мониторинг физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Улан-Удэ, построенных в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».25 мая во время очередного рейса общественники выявили немало нарушений на спортивных площадках школы №18 и детского оздоровительного лагеря «Зорька» в Улан-Удэ. Оба объекта строились в 2020 году.Так, ФОК городской школы №18 включил в себя стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и трибунами для зрителей. В середине мая этого года состоялось его торжественное открытие. Как отметили сотрудники школы, объект был принят с замечаниями, которые постепенно устраняются подрядчиками.- На данный момент подрядчик не исправил дефект искусственного покрытия на стадионе - в левой части под газоном образовались пустоты, настил лежит волнами. Очевидно, не хватает подсыпки резиновой крошкой – нарушена технология укладки, а по краям искусственная трава отслаивается от основания. В яме для прыжков в длину лежат камни, что может повлечь травму при занятиях, необходима замена и досыпка песка, - рассказали в ОНФ.В детском оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Березовке ФОК активисты ОНФ также нашли нарушения, в том числе и в организации безопасности детей.- В лесном массиве за территорией лагеря подрядчики оставили строительный мусор в виде демонтированных старых спортивных снарядов. Кроме этого, вплотную к спортивной площадке установлены электроопоры, на которых хаотично торчат провода и не закрыта крышка щитка. На небезопасном расстоянии от одной из электроопор расположена шведская стенка, - сообщили общественники.Помимо этого, заметны недочеты при заливке ограждения спортивных площадок – имеются щели и торчат острые края дренажных трубок. Вызвала опасения и баскетбольная стойка, которая установлена непонятным образом без следов бетонирования или крепления у основания, отсутствует сетка на кольце. Кроме этого, с задней стороны объект не огорожен – прямое прилегание к частному сектору, откуда можно напрямую зайти в лагерь.Как сообщили в ОНФ, материалы по выявленным нарушениям направлены в контрольно-надзорные органы.фото: ОНФ