Глава Бурятии заслушал отчет о реализации стратегии-2035

В правительстве делают акцент на позитиве, но итоги 2020 года еще оценит и парламент



Итоги реализации «Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года» за прошлый год были рассмотрены сегодня на совещании под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. В совещании приняли участие вице-премьеры, которые отчитались об итогах реализации стратегии по курируемым направлениям, сообщили в правительстве республики.



«Реализация стратегии в прошлом году происходила в условиях ограничительных мер в связи с пандемией, но, несмотря на это, базовые отрасли экономики и социальной сферы по итогам года показали положительную динамику. При этом, по ряду показателей темпы роста выше общероссийских, - рассказал первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин. - В частности, в промышленности, строительстве, вводе жилья. У нас меньше глубина падения по обороту розничной торговли, платным услугам и реальным денежным доходам населения».



Так, индекс промышленного производства в республике за 2020 год достиг 107,4 %, что выше среднероссийских и средних по дальневосточному федеральному округу показателей. В рейтинге субъектов по темпам роста промышленности Бурятия на первом месте в ДФО и на девятом месте по стране.



Положительную динамику промышленности за прошлый год обеспечили отрасли: по добыче полезных ископаемых (+15,7%), предприятия обрабатывающей промышленности, где объемы производства выросли на 6,8 % выше уровня 2019 года. В строительном комплексе региона рост объема работ достиг 106,9%.



В 2020 году меры социальной поддержки и поддержки бизнеса позволили частично компенсировать сокращение денежных доходов населения вследствие остановки деловой активности.



В республике сохранился положительный естественный прирост населения. Так, республиканский коэффициент рождаемости выше среднероссийского уровня на 30%, а среднего по ДФО - на 16 %.



Отметим, что итоги реализации «Стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года» за прошлый год также будут рассмотрены в Народном Хурале Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru



