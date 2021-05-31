С 1 июня аэропорт «Байкал» начнет принимать международные рейсы

Первые лайнеры прилетят из Узбекистана, на очереди - Таджикистан
В Бурятии с 1 июня начнет принимать международные рейсы аэропорт Улан-Удэ, сообщили в минтрансе республики. Как информировал «Номер один», ранее было принято решение с 25 мая возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ «с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - говорилось в сообщении федеральном оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Напомним, с лета 2020 года до февраля 2021 года перелеты осуществлялись только из Москвы и Санкт-Петербурга.
«До введения противоэпидемиологических ограничений пассажиропоток по международным направлениям в международном аэропорту «Байкал» составлял около 40 тысяч пассажиров в год. Одним из основных международных направлений является Монголия, Корея и Китай. В то же время, мы прорабатываем вопрос о развитии воздушного сообщения внутри страны. Так, в апреле было открыто новое направление Улан-Удэ-Томск, билеты на которое можно купить по субсидированному тарифу», - рассказал Евгений Луковников заместитель председателя правительства Бурятии.
«Пока международные пассажирское авиасообщениес иностранными государствами ограничено, но с 1 июня аэропорт «Байкал» начнет принимать первые международные рейсы из Ташкента. В плане международные рейсы из Таджикистана», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В настоящее время международный аэропорт «Байкал» неукоснительно обеспечивает соблюдение всех требований по поэтапному выходу из режима противоэпидемиологических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок в гражданской авиации.
Фото: airportbaikal.ru
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