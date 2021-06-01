«Водоканалу» представили нового первого заместителя

Им стал бывший глава администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков
Председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев представил коллективу «Водоканала» нового первого заместителя. Им назначен бывший глава администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
«Номер один» ранее информировал о кадровых перестановках в городской администрации.
В этом году «Водоканал» Улан-Удэ отметит 85-летие со дня основания. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» является подведомственным учреждением Комитета городского хозяйства и оказывает услуги водоснабжения и водоотведения для населения, предприятий организаций Улан-Удэ, а также обеспечивает содержание и ремонт водозаборных сооружений, насосных и канализационных станций, оборудования, сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений. На сегодня численность коллектива "Водоканала" составляет 960 человек.
Общая производственная мощность водозаборных сооружений МУП «Водоканал» составляет свыше 220 тыс. кубометров в сутки, а протяженность сетей водоснабжения, эксплуатируемых предприятием, достигает 678 км. Протяженность сетей водоотведения, находящихся на обслуживании предприятия, составляет 488 км. Из-за сложного рельефа местности города Улан-Удэ на канализационных сетях установлено 46 канализационных насосных станций. Очистка сточных вод осуществляется на Правобережных очистных сооружениях канализации и Левобережных очистных сооружениях канализации.
История «Водоканала» неразрывно связана с историей Улан-Удэ. В июле 1936 года была введена первая очередь коммунального водопровода, что явилось началом организации централизованного водоснабжения Улан-Удэ. В 1937 году началось строительство водопровода по ул. Ермаковской, к централизованному водопроводу подключены Хлебозавод № 2 и школа № 9. В 1938 году началось строительство водопровода по ул. Смолина-Свердлова до ул. Ленина. В связи с развитием жилищного строительства в 1938-1940 гг. началось строительство Городских водозаборных сооружений на Богородском острове, но в связи с началом Великой Отечественной Войны строительство было приостановлено. За период 1958-1961 г.г. был проложен главный водопровод по проспекту Победы с подключением к нему уже существующих водопроводов. Протяженность водопроводных сетей с 1962 г. по 2005 г. увеличилась с 30 км до 352, то есть почти в 12 раз.
Фото: ulan-ude-info.ru
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