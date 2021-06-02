В Улан-Удэ растет число нападений на людей уже чипированных собак

В столице Бурятии по городу бегают 5 тыс бродячих собак; их ловят и выпускают



Более 1400 безнадзорных животных отловили в городе с начала марта и 1200 выпустили назад на улицы. В прежнюю среду обитания выпущено 1204 особей, еще 85 собак приобрели новых хозяев. Остальные остаются на карантине, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



По предварительной информации администраций районов на территории города находится ещё более 5 тысяч бездомных собак.



«Также у нас увеличилось число нападений уже чипированных собак, такие обращения поступают примерно раз в неделю», – отметил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства.



С 1 марта в городе работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». За весь период времени подрядчику по отлову безнадзорных животных поступило 1362 заявки от горожан. Специалисты выехали по всем вызовам. В районах продолжают работать административные комиссии, Управление административного контроля продолжает проводить рейды по частному сектору, разъясняя горожанам правила выгула собак и необходимость вакцинации от бешенства.



Все эти данные приведены сегодня на планерном заседании в мэрии столицы Бурятии. Де-факто они означают, что определенный федеральным законодательством алгоритм работы с бродячими псами «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» терпит полный крах. «Собачье» лобби в Госдуме, яростно защищающее эту схему, как самую гуманную, отстаивает на самом деле переливание из пустого в порожнее за бюджетный счет, трогательно заботясь о собаках и наплевав на жителей российской провинции. Более того, ставя под угрозу жизнь и здоровье обычных людей, так как в местных бюджетах нет и не предвидится средств на строительство и содержание







Напоминаем, что с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.



Компания по отлову безнадзорных животных «Байкалагроветторг» работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.



Фото: ulan-ude-info.ru Более 1400 безнадзорных животных отловили в городе с начала марта и 1200 выпустили назад на улицы. В прежнюю среду обитания выпущено 1204 особей, еще 85 собак приобрели новых хозяев. Остальные остаются на карантине, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.По предварительной информации администраций районов на территории города находится ещё более 5 тысяч бездомных собак.«Также у нас увеличилось число нападений уже чипированных собак, такие обращения поступают примерно раз в неделю», – отметил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства.С 1 марта в городе работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». За весь период времени подрядчику по отлову безнадзорных животных поступило 1362 заявки от горожан. Специалисты выехали по всем вызовам. В районах продолжают работать административные комиссии, Управление административного контроля продолжает проводить рейды по частному сектору, разъясняя горожанам правила выгула собак и необходимость вакцинации от бешенства.Все эти данные приведены сегодня на планерном заседании в мэрии столицы Бурятии. Де-факто они означают, что определенный федеральным законодательством алгоритм работы с бродячими псами «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» терпит полный крах. «Собачье» лобби в Госдуме, яростно защищающее эту схему, как самую гуманную, отстаивает на самом деле переливание из пустого в порожнее за бюджетный счет, трогательно заботясь о собаках и наплевав на жителей российской провинции. Более того, ставя под угрозу жизнь и здоровье обычных людей, так как в местных бюджетах нет и не предвидится средств на строительство и содержание достаточного количества приютов для бездомных животных. Как сообщал «Номер один» , факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными признали уже мэры 16 городов России. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию. Мэры поддержали предложение администрации Улан-Удэ изменить закон об ответственном обращении с животными. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию.Напоминаем, что с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.Компания по отлову безнадзорных животных «Байкалагроветторг» работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.Фото: ulan-ude-info.ru