В Улан-Удэ вновь вступила в борьбу с ковидом БСМП

Койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией открываются и в других больницах Бурятии



В Бурятии Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи вновь начала оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией средней степени тяжести. На утро 2 июня в больнице лежат уже 14 пациентов с подтвержденным ковидом, сообщили в пресс-службе регионального минздрава .



Для этого первое терапевтическое отделение перепрофилировали на 30 коек. Здесь соблюдены все условия для пребывания инфекционных больных. Персонал обучен, уже имеет опыт работы с такого рода пациентами, работает врач-инфекционист.



Отметим, что подготовительная работа продолжается. В ближайшее время перепрофилируют еще около 50 коек второго терапевтического отделения. Таким образом, больница будет лечить пациентов с коронавирусом на 80-100 койках.



Дополнительный коечный фонд разворачивается в связи с тем, что растет число пациентов с COVID-19. Ежесуточный прирост сегодня колеблется в районе 85-90 человек, хотя ранее этот показатель падал до 20 с небольшим пациентов.



«Дополнительные ковидные стационары открылись также в ДРКБ, в Центре восточной медицины. Через 10 дней еще 90 коек будут доступны в госпитале ветеранов войн. Уже работают ковидные стационары на базе четвертой больницы и инфекционной больницы, перинатального центра на улице Солнечная. Кроме того, с 1 июля запланирована диспансеризация переболевших коронавирусной инфекцией, - рассказала накануне на брифинге для прессы министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Среди причин третьей волны коронавируса в республике называется холодная весна, а также – медленные темпы вакцинации. Сейчас привиты около 126 тысяч человек. А для формирования коллективного иммунитета должны получить прививки более 430 тысяч взрослых граждан республики.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

