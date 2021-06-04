Жителей Бурятии удивили «светящиеся облака»

Редкое явление заметили в разных районах республики

Сегодня ночью жители Бурятии наблюдали необычное явление – в небе заметили «светящиеся облака». Фотографии очевидцев из разных районов попали в местные паблики. «НЛО!», «радиоактивное облако!», «по всей республике светились вчера», «апокалипсис!», - делились фотографиями в соцсетях.- Что это было в небе? – пишет житель Улан-Удэ в паблике «Аноним 03»- Слава богу, я подумала, только у меня глюк! Мухоршибирский район, - выложила фото другая жительница.- Бурвод тоже видел это чудо! – восхищаются там же.«Светящиеся облака» оказались редким явлением, также известным ученым под названием «Серебристые облака». Любоваться ими можно лишь в летние месяцы, они представляют огромный интерес для геофизиков и астрономов.Серебристые облака описывают в научно-популярной энциклопедии «Кругосвет» как самые высокие облачные образования в земной атмосфере, образующиеся на высотах 70–95 км. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Именно последнее название, наиболее точно отвечающее их внешнему виду и условиям их наблюдения, принято как стандартное в международной практике.фото: Аноним 03