Алексей Цыденов рассказал на ПМЭФ о развитии туризма в Бурятии

Глава принял участие в пленарной сессии «Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные возможности»



В субботу, 5 июня глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в пленарной сессии «Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные возможности», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе сессии Алексей Цыденов рассказал о том, что внутренний туризм продолжает набирать популярность у туристов в этом году и какие задачи стоят перед властями региона в этой отрасли, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- У нас не так много брендов в России – главный бренд это Кремль, Сибирь, Эрмитаж и Байкал. Любого иностранца спроси, эти бренды они назовут. Поэтому нам естественным образом нужно этим пользоваться, продвигать и Байкал. И в этом году у нас, безусловно, продолжатся чартерные рейсы. Можно сказать, что мы одни из немногих кто всю программу и приняли, и выдержали в прошлом году, и у нас в этом году колоссальный спрос и абсолютная нехватка мест размещения. Мы отказываемся от дополнительных чартеров, потому что нам разместить людей некуда. Поэтому, дорогие коллеги, инвесторы, вот где бизнес, - отметил Алексей Цыденов.



По словам главы Бурятии, развитие туризма возможно только при консолидации сил федеральных, региональных властей и бизнеса.



- Федеральные решения по логистике, авиаперелетам, очень важная программа субсидирования процентных ставок по кредитам и так далее. На месте – это земля, поддержка, местная логистика, также муниципалитет – это уборка территорий, взаимодействие с местными жителями, потому что любой туризм, если он диссонирует с образом жизни, он всегда будет в конфликте, не будет развития, будет конфликт. И здесь задача местных властей интегрировать туризм на дружественной основе, тогда будет эффект. Задача местных властей в первую очередь соединить интересы местных жителей, региона, муниципалитета с интересами туристов, чтобы всем было комфортно, чтобы не было такого, что одни победили, другие проиграли, каждый должен получить свой эффект и тогда – это будет надолго, - добавил глава Бурятии.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

