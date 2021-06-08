В Бурятии болеющие COVID-19 могут заказать лекарства и продукты на дом

Жителям Улан-Удэ предоставляется ковидное такси, которое вызывает лечащий врач



Лекарства и продукты первой необходимости могут заказать жители Бурятии, лечащиеся на дому от легкой формы COVID-19. Возобновлена работа волонтёрского штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, что пациентам с коронавирусной инфекцией, получающим лечение в амбулаторных условиях, необходимо строго соблюдать требование по самоизоляции, оставаться дома на период лечения. Если требуются дополнительные медицинские обследования, жителям Улан-Удэ предоставляется ковидное такси. Такси вызывает лечащий врач.



«Волонтёры оказывают помощь поликлиникам в развозе льготных лекарств, а также готовы помочь купить продукты и лекарства, доставить до дома тем, кто не может выйти из дома - одиноко проживающим, болеющим ковид, гражданам, контактным с заболевшими ковид, одиноко проживающим пожилым людям», - рассказала заместитель министра спорта и молодежной политики республики Татьяна Парпаева.



Обратиться за помощью, а также стать волонтером можно, позвонив по номеру «горячей линии» 37-95-29. Отметим, что волонтерские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, а также во всех районах республики.



А министерством промышленности, торговли и инвестиций Бурятии продлило сотрудничество с крупными сетевыми компаниями – они возобновят работу телефонов по доставке продуктов питания для больных COVID-19 и контактных лиц.



Номера телефонов доставки продуктов питания размещены на официальных сайтах торговых сетей: Титан - 580-020, Барис - 371-223, Николаевский- 8950-388-61-04, Абсолют - 8902-539-61-12.



Фото: egov-buryatia.ru

