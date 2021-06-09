Мэрия Улан-Удэ вновь выделила автомобили чиновников врачам

Пять машин переданы терапевтам и участковым врачам городских поликлиник



В Улан-Удэ по поручению мэра города Игоря Шутенкова администрация муниципалитета выделила пять автомобилей терапевтам и участковым врачам городских поликлиник для планового обслуживания вызовов на дому. Такое усиление потребовалось в связи с ростом числа горожан, заболевших коронавирусной инфекцией, и переводом автомобилей поликлиник в ковидное такси.



Три автомобиля районных администраций и два – от структурных подразделений мэрии развозят врачей поликлиник №1, 2, 3, 4 и 6, чтобы они могли оперативно оказывать медицинскую помощь гражданам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям до трех лет. Планируется, что автомобили администрации будут работать с медиками до 30 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Напомним, в прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой мэрия также оказывала содействие по транспортировке медицинских работников и волонтеров для развоза продуктов, лекарств нуждающимся горожанам.



Фото: ulan-ude-info.ru

