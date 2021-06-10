В селах Кяхтинского района Бурятии, пострадавших от паводка, ситуация стабилизируется

Подтопленных жилых домов в селах Энхэ-Тала и Холой нет, снижается уровень воды







В Кяхтинском районе Бурятии, где подтопило несколько сел, в настоящий момент ситуация стабилизируется, наблюдается снижение уровня воды, сообщили в региональном главке МЧС.



Подтопленных жилых домов в селах Энхэ-Тала и Холой нет. Вода остается на приусадебных участках на уровне 15 см.



Временно ограничено движение по мосту через реку Кударинка, объездные пути имеются. Отрезанных населенных пунктов нет. К концу дня запланировано восстановление электроснабжения на двух улицах села Энхэ-Тала.



Комиссией Кяхтинского района будет определен ущерб от последствий паводка.



Фото: 03.mchs.gov.ru



